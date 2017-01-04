Обвиняемый по делу о коррупции на Ошмянской таможне бежал в Украину 3 4.01.2017, 18:05

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Генеральная прокуратура Беларуси направила в Украину запрос о выдаче беглеца.

Дабы избежать уголовного наказания, бывший инспектор оперативного отдела пункта пропуска «Каменный Лог» Ошмянской таможни Дмитрий Леканец ударился в бега, но был задержан на территории Украины.

Генеральная прокуратура Беларуси направила в Украину запрос о его выдаче, пишет БелаПАН. Однако никакого ответа от украинской стороны по поводу этого запроса пока не поступало.

Бывший инспектор оперативного отдела пункта пропуска «Каменный Лог» Ошмянской таможни задержан в Украине 1 октября прошлого года по просьбе белорусской стороны.

Леканец является фигурантом крупного уголовного дела о коррупции на Ошмянской таможне. На скамье подсудимых на процессах в четырех судах в Минске сейчас находятся почти 50 фигурантов дела.

По сведениям журналистов, задержанному в Украине Леканцу вменяется получение взяток и злоупотребление служебными полномочиями.