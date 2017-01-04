Разыскиваются родственники врача Эммы Гоникман 4.01.2017, 18:29

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Эмма Гоникман

Польское издательство Virgo разыскивает наследников белорусского врача Эммы Гоникман для издания ее книг.

Эмма Иосифовна Гоникман - президент Научно-внедренческого Центра народной медицины "Сантана", ректор Института энергоминералотерапии, профессор по нетрадиционным методам диагностики и лечения. Член Кембриджского биографического центра.

Несколько лет назад Эмма Гоникман умерла, и сейчас польское издательство Virgo не может найти ее наследников, чтобы подтвердить право на издание ее трудов.

В центре "Сантана" сообщили, что семья его бывшего президента эмигрировала в США.

Просим родственников Эммы Гоникман связаться с редакцией charter97.org по адресу [email protected], и мы свяжем вас с издательством.