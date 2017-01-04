Увертюра к представлению «Трамп и Путин» 4.01.2017, 18:33

Едва ли за последние 25 лет отношения между США и Россией были так плохи, как сегодня.

Будущий американский президент хочет их улучшить. Но Россия, возможно, играет двойную игру, пишет dw.com.

На днях избранный президент США Дональд Трамп назвал своего российского коллегу Владимира Путина «очень умным». Это случилось после отказа Москвы реагировать на высылку из США 35 российских дипломатов, которых уходящая администрация Барака Обамы назвала разведчиками, работающими под прикрытием. Трамп и раньше неоднократно высказывался с восхищением о российском лидере и его политике. Это заставляет недоумевать немало людей в США.

Но куда важнее заявление Трампа о том, что он хочет сотрудничать с Кремлем в деле борьбы с терроризмом, говорит Себастиан Фейок (Sebastian Feyock), научный сотрудник Германского общества внешней политики (DGAP). Трамп считает, что наибольшая опасность сегодня исходит от находящихся в Сирии террористов из так называемого «Исламского государства».

«Нынешние власти во главе с Бараком Обамой отказались работать вместе с Россией потому, что российские военные помогают Асаду без оглядки на потери», - говорит Фейок. Трамп однозначно дистанцировался в этом вопросе от Обамы еще во время предвыборной гонки.

«Из заявлений Трампа можно заключить, что ему все равно, какими методами Россия поддерживает сирийские войска».

Все идет к новой перезагрузке

Фейок считает, что все идет к новой «перезагрузке» двусторонних отношений. Стоит напомнить, что именно с нее начал свое президентство и Барак Обама. Тогдашняя госсекретарь США Хиллари Клинтон и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в 2009 году даже нажали на символическую красную кнопку с надписью «перезагрузка». Это мало что принесло.

Дональд Трамп хочет, чтобы в этот раз все было по-другому. Он мастер заключать сделки, говорит он сам о себе, а Путин тоже хочет сделку, уж как-нибудь они договорятся — вот на что намекает будущий президент. Но, как и во многих других вопросах, общественности совершенно непонятно, есть ли у Трампа какой-то план. Ясно пока только то, что своим госсекретарем он хочет сделать Рекса Тиллерсона. Уходящий со своего поста шеф нефтяного концерна ExxonMobil поддерживает тесные связи с Кремлем. Еженедельник Der Spiegel называет его «уполномоченным по России».

Риторика Трампа вызывает у многих политических комментаторов в США нехорошее чувство, говорит Фейок. «Они считают, что он может стать уже третьим по счету президентом, которого Путин будет водить за нос, а в конце США снова окажутся обманутыми».

«Ничего хорошего не получится»

Сближение будет лишь временным, уверен Фолькер Вайксель (Volker Weichsel), редактор журнала «Восточная Европа» (Osteuropa): «День ссоры еще придет», - предсказывает Вайксель. Он считает, что влияние личных отношений на политику не очень велико. «Вполне возможно, что мы увидим яркий короткий период сближения, но он быстро прекратится, как костер из соломы».

Не стоит слишком серьезно воспринимать заявления обеих сторон, полагает Вайксель. Куда более важную роль играют структурные факторы, а именно сохраняющаяся конкуренция между двумя государствами. К тому же, путинский режим черпает свою легитимность внутри страны с помощью антиамериканизма: «Перманентно создается образ врага, мол, США на нас нападают, а нам надо защищаться, США виноваты во всем — в кризисе России, в плохой экономической ситуации. Это не изменится из-за Трампа».

И то, что Путин отзывается о Трампе положительно, не является противоречием, потому что риторика для внешнего слушателя и для внутреннего — разная, уверен Вайксель. Пока Трамп озвучивает идеи, созвучные интересам России, как, например, уменьшение влияния Соединенных Штатов в Восточной Европе, то почему бы и не похвалить будущего американского президента с «целью умиротворения». В ходе своей ежегодной пресс-конференции в конце декабря Путин заявил: «Никто не верил в победу Трампа, кроме нас».

Следующим шагом России наверняка будет проверка позиции новой администрации относительно стран Балтии, считает редактор Ostteuropa: «И вот в тот момент, когда Трамп проведет красную черту, кажущееся сближение закончится».

Один президент в поле — не воин

Дональд Трамп не может, даже будучи президентом, в одиночку решать, как будет выглядеть внешняя политика США на российском направлении, уверены эксперты. Сближению с Россией противостоят республиканцы, при поддержке которых он избирался на пост президента. Некоторые сенаторы-республиканцы не зависят от благосклонности Трампа, и у них уже давно устоявшийся образ России, и он скорее негативный, говорит Фейок.

Среди таких сенаторов наиболее активны Джон Маккейн и Линдси Грэм. Оба выступают за создание надпартийной комиссии в Конгрессе, которая займется расследованием действий российских спецслужб во время выборов президента США. Маккейн настаивает на дальнейшем ужесточении антироссийских санкций. В общем, эти двое находятся в оппозиции к Трампу, который сомневается в фактах вмешательства РФ в предвыборную гонку.

Оба сенатора в прошедшие дни посетили страны Балтии, Грузию и Украину, заверив эти страны в поддержке со стороны США, - несмотря на вербальное сближение Трампа с Россией. Маккейн предложил на постоянной основе разместить в странах Балтии американские вооруженные силы и поддержал поставки оружия Киеву для борьбы с пророссийскими «ДНР» и «ЛНР».

Даже если Трамп снимет санкции против России, конгресс может принять свои собственные санкции, уверен Фейлок, или заблокировать действия президента, отказав ему в выдаче финансовых средств на выполнение тех или иных решений, или, наоборот, вынуждая его потратить деньги на определенные цели.