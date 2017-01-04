Шведская мебель и форма немецких полицейских: что белорусы выпускают для известных брендов 4 4.01.2017, 18:49

На белорусских заводах и фабриках, в офисах создаются продукты для знаменитых компаний вроде IKEA, Cadillac, Porsche или Google.

Какими товарами славится Беларусь на мировых рынках? Сразу вспоминаются БелАЗы, «танчики» и калийные удобрения. Но и кроме них в нашей стране производят многие товары, которые ложатся на полки брендовых магазинов по всему миру, пишет kp.by.

В Молодечно выпускают мебель из соснового массива – для линеек «Лексвик» и Hemnes известного концерна IKEA. На бобруйской фабрике «ФанДОК» выпускали деревянные столы, полки, стулья. Основные производства комплектующих и готовых изделий для IKEA сконцентрированы в Могилеве. Местное предприятие «Ольса» производит для концерна раскладные кровати. На деревообрабатывающий комплексе, который построили в 2013 году, производят панели ДСП, а также изделия из шпона - все из местного сырья. Завод «Мебелайн», построенный литовцами, делает для IKEA корпусную мебель из натурального шпона, мебель для спальни и гостиной, а также столы, комоды и полки. А на «Моготексе» для IKEA шьют шторы - это гардинные полотна, вуаль и вязаные гардинные полотна, а также салфетки и скатерти - всего 34 артикула.

Раскладушка «Флемма» (вверху) стоит 22 евро, а «Надин с408» - 40 рублей (18 евро). Фото производителей.

Однако, IKEA – далеко не единственный известный бренд, продукцию для которого делают в Беларуси.

Одежда

В Минске шьют форму для берлинских полицейских, а в Мозыре - для баварских

С мировыми брендами одежды успели поработать многие швейные фабрики Беларуси. Например, бобруйская «Славянка» шила для Pierre Cardin, Sonia Rykiel, Hugo Boss и Nike. Гродненская «Ювита» - для Mехх, S.Oliver, Promiss, Мiss Etam, Vogele, Manor и Bonita. Оказывается, минская «Элема» шила пальто для Marks & Spencer, кобринская швейная фирма «Лона» шила для Adidas, а «Речицкий текстиль» - для Armani. Но тенденция идет на спад: именитые производители постепенно отказываются от размещения заказов в странах СНГ, отдавая предпочтение Китаю.

Сейчас предприятий с громкими именами среди заказчиков у белорусских швейных фабрик практически не осталось.

В 2012 году трикотажная фабрика «Алеся» выиграла тендер на изготовление форменной одежды для полиции Берлина и Бранденбурга. Объем заказа - 35 тысяч изделий. Кроме того, «Алеся» выиграла тендер на поставку форменной одежды для немецкой железной дороги.

Мозырская швейная фабрика «Надекс» с немецкими полицейскими работает еще дольше - предприятие шьет форменную одежду для полицейских Баварии. Поначалу ткани, фурнитуру и лекала присылали немцы. Но позже элементы дизайна и лекала на фабрике стали разрабатывать самостоятельно. Ассортимент постепенно расширяют. Например, недавно стали шить сорочки для сотрудников службы юстиции Баварии.

На мозырьской швейной фабрике «Надекс» шьют форму для полицейских Мюнхена. Фото: БелТА.

Кстати, из белорусской ткани производства фабрики «Камволь» шьют форму для армии Украины. Говорят, в выборе сукна лично участвовал министр обороны Украины Степан Полторак.

Автомобили и запчасти

Под Минском собирают «Кадиллаки», а в Гродно делают проводку для Porsche

Белорусско-китайские Geely собирают в Борисове, но «историческая столица» белорусского автопрома - в поселке Обчак под Минском. Когда-то тут собирали «Форды», потом иранские «Саманды», затем польские микроавтобусы «Люблин», китайские «Зоти»…

Сейчас перешли к отверточной сборке автомобилей более солидных марок: Peugeot моделей 301, 508, 3008 и Partner; Citroen моделей C-Elysee, Berlingo и DS4; Cadillac моделей Escalade и XT5 и Chevrolet Tahoe. Процент белорусских запчастей в этих автомобилях нулевой. Но в планах - строительство цехов сварки и покраски. Тогда локализация вырастет до 30%. Продают собранные автомобили не только у нас, но и в России.

Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe белорусской сборки ничем не отличаются от своих импортных аналогов.

Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Сразу несколько белорусских предприятий выпускают автозапчасти, которые поставляются на фирменные конвейеры.

Гродненский завод «Радиоволна» в советское время выпускал магнитолы к «Жигулям». После перестройки тут наладили выпуск товаров народного потребления, делали даже гаражные замки. Потом завод стал специализироваться на запчастях для тракторов и МАЗов. А с 2003 года тут начали производство электрической проводки для Volkswagen Jetta, Golf и Transporter, Skoda Octavia и Yeti, Audi ТТ и даже Porsche - всего 600 наименований. В месяц выпускают от 400 до 700 тысяч электропроводных жгутов примерно на 1,5 миллиона евро. Продукция отправляется на фирменные конвейеры в Россию и Чехию.

Еще один крупный белорусский производитель запчастей для европейских автопроизводителей - корпорация Fenox. Ее владелец Виталий Арбузов - один из богатейших белорусских бизнесменов. Начинал Арбузов в 1989-м, в одном из корпусов минского политеха «на коленке» собирал тормозные цилиндры для «Жигулей». Сегодня холдинг по производству автокомпонентов объединяет 12 заводов в Беларуси, России и в Украине. Основное производство - в Минске, тут работает 3,5 тысячи человек. Детали едут в Россию, Европу и США. Основной заказчик - компания TRW, которая поставляет компоненты на конвейер Audi. Например, все сходящие с конвейера Audi Q7 и Q5 имеют тормозные мосты made in Belarus. Также тормозные системы поставляют на конвейер Volkswagen и Fiat.

Поезда

«Швейцарские» электрички Stadler курсируют из Минска в пригороды и в Гомель. Фото сайта minsk-metro.net.

В Фаниполе делают «швейцарские» электрички

Швейцарская компания Stadler Rail Group выпускает поезда и трамваи. Два года назад в Фаниполе открылся завод «Stadler Минск», в него сразу вложили 76 миллионов евро, потом еще 50. Сегодня тут работает 400 человек. Первый заказ - 11 поездов для российского «Аэроэкспресса». Электрички возят пассажиров из Москвы в Домодедово, Шереметьево и Внуково.

Сейчас все заказы, поступающие в Швейцарию из стран СНГ, выполняются в Беларуси. Пять поездов Stadler с табличкой made in Belarus уже ездят в Азербайджане. Максимальная производительность белорусского завода - 120 вагонов в год, но сейчас предприятие загружено примерно на 30 - 40%.

Технологии

В Минске создают игры и приложения для телефонов

Минская Силиконовая долина объединяет 164 компании - тут работают 25 тысяч инженеров-программистов. 90% софта пишут для иностранных заказчиков. Самые известные и популярные продукты made in Belarus знают все: игра World of Tanks, мессенджер Viber, картографический сервис MAPS.ME и (нашумевшее приложение MSQRD charter97.org/ru/news/2017/1/4/236499/) - то самое, которое недавно за баснословную сумму выкупил основатель и владелец «Фейсбука» Марк Цукерберг.

Основатель Фейсбука Марк Цукерберг обратился к белорусским разработчикам MSQRD через их же приложение. Фото: facebook.

Играли когда-нибудь в «Веселую ферму»? Игру тоже создали в Минске, ее уже скачали 300 миллионов человек по всему миру.

Кроме того, белорусский софт используют мировые гиганты, имена которых знают все: Google, Microsoft, The Coca-Cola Company, Bank of America, Oracle, Bosch, IBM, Deutsche Bank, Reuters, Airbus.