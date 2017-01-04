Шведская мебель и форма немецких полицейских: что белорусы выпускают для известных брендов

Шведская мебель и форма немецких полицейских: что белорусы выпускают для известных брендов4
- 4.01.2017, 18:49
На белорусских заводах и фабриках, в офисах создаются продукты для знаменитых компаний вроде IKEA, Cadillac, Porsche или Google.
Какими товарами славится Беларусь на мировых рынках? Сразу вспоминаются БелАЗы, «танчики» и калийные удобрения. Но и кроме них в нашей стране производят многие товары, которые ложатся на полки брендовых магазинов по всему миру, пишет kp.by.
В Молодечно выпускают мебель из соснового массива – для линеек «Лексвик» и Hemnes известного концерна IKEA. На бобруйской фабрике «ФанДОК» выпускали деревянные столы, полки, стулья. Основные производства комплектующих и готовых изделий для IKEA сконцентрированы в Могилеве. Местное предприятие «Ольса» производит для концерна раскладные кровати. На деревообрабатывающий комплексе, который построили в 2013 году, производят панели ДСП, а также изделия из шпона - все из местного сырья. Завод «Мебелайн», построенный литовцами, делает для IKEA корпусную мебель из натурального шпона, мебель для спальни и гостиной, а также столы, комоды и полки. А на «Моготексе» для IKEA шьют шторы - это гардинные полотна, вуаль и вязаные гардинные полотна, а также салфетки и скатерти - всего 34 артикула.
Однако, IKEA – далеко не единственный известный бренд, продукцию для которого делают в Беларуси.
Одежда
В Минске шьют форму для берлинских полицейских, а в Мозыре - для баварских
С мировыми брендами одежды успели поработать многие швейные фабрики Беларуси. Например, бобруйская «Славянка» шила для Pierre Cardin, Sonia Rykiel, Hugo Boss и Nike. Гродненская «Ювита» - для Mехх, S.Oliver, Promiss, Мiss Etam, Vogele, Manor и Bonita. Оказывается, минская «Элема» шила пальто для Marks & Spencer, кобринская швейная фирма «Лона» шила для Adidas, а «Речицкий текстиль» - для Armani. Но тенденция идет на спад: именитые производители постепенно отказываются от размещения заказов в странах СНГ, отдавая предпочтение Китаю.
Сейчас предприятий с громкими именами среди заказчиков у белорусских швейных фабрик практически не осталось.
В 2012 году трикотажная фабрика «Алеся» выиграла тендер на изготовление форменной одежды для полиции Берлина и Бранденбурга. Объем заказа - 35 тысяч изделий. Кроме того, «Алеся» выиграла тендер на поставку форменной одежды для немецкой железной дороги.
Мозырская швейная фабрика «Надекс» с немецкими полицейскими работает еще дольше - предприятие шьет форменную одежду для полицейских Баварии. Поначалу ткани, фурнитуру и лекала присылали немцы. Но позже элементы дизайна и лекала на фабрике стали разрабатывать самостоятельно. Ассортимент постепенно расширяют. Например, недавно стали шить сорочки для сотрудников службы юстиции Баварии.
Кстати, из белорусской ткани производства фабрики «Камволь» шьют форму для армии Украины. Говорят, в выборе сукна лично участвовал министр обороны Украины Степан Полторак.
Автомобили и запчасти
Под Минском собирают «Кадиллаки», а в Гродно делают проводку для Porsche
Белорусско-китайские Geely собирают в Борисове, но «историческая столица» белорусского автопрома - в поселке Обчак под Минском. Когда-то тут собирали «Форды», потом иранские «Саманды», затем польские микроавтобусы «Люблин», китайские «Зоти»…
Сейчас перешли к отверточной сборке автомобилей более солидных марок: Peugeot моделей 301, 508, 3008 и Partner; Citroen моделей C-Elysee, Berlingo и DS4; Cadillac моделей Escalade и XT5 и Chevrolet Tahoe. Процент белорусских запчастей в этих автомобилях нулевой. Но в планах - строительство цехов сварки и покраски. Тогда локализация вырастет до 30%. Продают собранные автомобили не только у нас, но и в России.
Сразу несколько белорусских предприятий выпускают автозапчасти, которые поставляются на фирменные конвейеры.
Гродненский завод «Радиоволна» в советское время выпускал магнитолы к «Жигулям». После перестройки тут наладили выпуск товаров народного потребления, делали даже гаражные замки. Потом завод стал специализироваться на запчастях для тракторов и МАЗов. А с 2003 года тут начали производство электрической проводки для Volkswagen Jetta, Golf и Transporter, Skoda Octavia и Yeti, Audi ТТ и даже Porsche - всего 600 наименований. В месяц выпускают от 400 до 700 тысяч электропроводных жгутов примерно на 1,5 миллиона евро. Продукция отправляется на фирменные конвейеры в Россию и Чехию.
Еще один крупный белорусский производитель запчастей для европейских автопроизводителей - корпорация Fenox. Ее владелец Виталий Арбузов - один из богатейших белорусских бизнесменов. Начинал Арбузов в 1989-м, в одном из корпусов минского политеха «на коленке» собирал тормозные цилиндры для «Жигулей». Сегодня холдинг по производству автокомпонентов объединяет 12 заводов в Беларуси, России и в Украине. Основное производство - в Минске, тут работает 3,5 тысячи человек. Детали едут в Россию, Европу и США. Основной заказчик - компания TRW, которая поставляет компоненты на конвейер Audi. Например, все сходящие с конвейера Audi Q7 и Q5 имеют тормозные мосты made in Belarus. Также тормозные системы поставляют на конвейер Volkswagen и Fiat.
Поезда
В Фаниполе делают «швейцарские» электрички
Швейцарская компания Stadler Rail Group выпускает поезда и трамваи. Два года назад в Фаниполе открылся завод «Stadler Минск», в него сразу вложили 76 миллионов евро, потом еще 50. Сегодня тут работает 400 человек. Первый заказ - 11 поездов для российского «Аэроэкспресса». Электрички возят пассажиров из Москвы в Домодедово, Шереметьево и Внуково.
Сейчас все заказы, поступающие в Швейцарию из стран СНГ, выполняются в Беларуси. Пять поездов Stadler с табличкой made in Belarus уже ездят в Азербайджане. Максимальная производительность белорусского завода - 120 вагонов в год, но сейчас предприятие загружено примерно на 30 - 40%.
Технологии
В Минске создают игры и приложения для телефонов
Минская Силиконовая долина объединяет 164 компании - тут работают 25 тысяч инженеров-программистов. 90% софта пишут для иностранных заказчиков. Самые известные и популярные продукты made in Belarus знают все: игра World of Tanks, мессенджер Viber, картографический сервис MAPS.ME и (нашумевшее приложение MSQRD charter97.org/ru/news/2017/1/4/236499/) - то самое, которое недавно за баснословную сумму выкупил основатель и владелец «Фейсбука» Марк Цукерберг.
Играли когда-нибудь в «Веселую ферму»? Игру тоже создали в Минске, ее уже скачали 300 миллионов человек по всему миру.
Кроме того, белорусский софт используют мировые гиганты, имена которых знают все: Google, Microsoft, The Coca-Cola Company, Bank of America, Oracle, Bosch, IBM, Deutsche Bank, Reuters, Airbus.