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В Нью-Йорке сошел с рельсов пассажирский поезд: десятки пострадавших

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  • 4.01.2017, 18:53

Причины случившегося устанавливаются.

Пассажирский поезд сошел с рельсов в нью-йоркском Бруклине, в результате чего пострадали 76 человек, сообщает РБК со ссылкой на пожарную службу Нью-Йорка.

По данным пожарной службы, травмы пострадавших во время инцидента не рассматриваются как угрожающие жизни.

О том, что поезд сошел с рельсов на железной дороге Лонг-Айленда, ранее сообщил телеканал FOX 5.

По данным телеканала, с рельсов сошел только первый вагон поезда, после чего на месте происшествия очевидцы видели дым, однако возгорания поезда не произошло.

Информации о причинах произошедшего у официальных представителей железной дороги пока нет.


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