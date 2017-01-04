В Нью-Йорке сошел с рельсов пассажирский поезд: десятки пострадавших

В Нью-Йорке сошел с рельсов пассажирский поезд: десятки пострадавших3
- 4.01.2017, 18:53
Причины случившегося устанавливаются.
Пассажирский поезд сошел с рельсов в нью-йоркском Бруклине, в результате чего пострадали 76 человек, сообщает РБК со ссылкой на пожарную службу Нью-Йорка.
По данным пожарной службы, травмы пострадавших во время инцидента не рассматриваются как угрожающие жизни.
О том, что поезд сошел с рельсов на железной дороге Лонг-Айленда, ранее сообщил телеканал FOX 5.
По данным телеканала, с рельсов сошел только первый вагон поезда, после чего на месте происшествия очевидцы видели дым, однако возгорания поезда не произошло.
Информации о причинах произошедшего у официальных представителей железной дороги пока нет.
@FDNY as always, great job by the men and women of the FDNY. Glad injuries are serious— Peter Brasile (@MPSarge13) 4 января 2017 г.