Минские власти выгружают грязный снег прямо в Цнянку 5 4.01.2017, 19:01

При этом купленная в России снегоплавильная установка стоимостью $1,5 миллиона простаивает без работы.

Об этом в редакцию charter97.org написал читатель.

«Недалеко от озера Цнянка в конце улицы Будславской поселка Новинки под Минском снова выгружают грязный снег», - написал читатель.

Видео работы коммунальщиков появилось и на канале Youtube.

При этом в конце осени городскими властями для утилизации грязного снега была куплена в Санкт-Петербурге специальная снегоплавильная установка стоимостью 1,5 миллиона долларов. Установка способна перерабатывать 5 тысяч кубометров снега в сутки - это примерно 300 самосвалов.