Александра Герасименя: Постараюсь посетить все области страны 4.01.2017, 19:07

Известная белорусская спортсменка проведет бесплатные мастер-классы по плаванию.

Пловчиха Александра Герасименя через «Фейсбук» предлагает провести мастер-классы в школах, спортклассах и училищах. Спортсменка согласна даже провести встречу с трудовыми коллективами, если есть такое желание. Причем бесплатно, передает «Еврорадио».

Александра немного теряется, когда журналист задает ей простой вопрос: если проведение таких мастер-классов — не требование Минспорта и если они бесплатные, зачем ей это надо? Потому что известно, что времени у нее не хватает.

— Хороший вопрос, конечно... Я даже не знаю, как ответить! Мне самой интересно встречаться с людьми, получать от них позитивную энергию. Иногда очень полезные встречи бывают не только для них, но и для меня. Это такое элементарное подталкивание к действию: если после такой встречи хотя бы один ребенок пойдет заниматься спортом или найдет себя в какой-то другой области деятельности — для меня это уже большой плюс!

По словам Герасимени, много заявок на мастер-классы у нее было еще накануне Олимпийских игр. Но тогда она была полностью сосредоточена на подготовке.

"А теперь такая возможность появилась, и я решила доехать до тех, кто меня так долго ждал", — говорит Александра.

Причем необязательно, чтобы в школе, куда едет спортсменка, был бассейн: мастер-класс может быть проведен и в другой, не "водной", форме. "Встреча тогда проходит в виде беседы: я рассказываю свои интересные истории, о трудностях, с которыми сталкивалась, о плавании, отвечаю на вопросы. Людям интересно знать не только как я тренируюсь или плаваю, но и как, к примеру, спортсмены такого уровня справляются с какими-то бытовыми трудностями, это так искренне и интересно", — объясняет спортсменка.

Александра и раньше проводила мастер-классы в школах и трудовых коллективах. Вот только это были "единичные" мероприятия, а на этот раз она хочет устроить настоящий мастер-тур по Беларуси.

"Это будет довольно длительная акция, у меня будет возможность посетить практически все области страны. Постараюсь захватить как можно больше регионов", — обещает спортсменка.