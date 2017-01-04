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Станислав Богданкевич: Властям пора перестать списывать свои проблемы на мировой кризис

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  • 4.01.2017, 19:20
Станислав Богданкевич

К падению уровня жизни белорусов привели несменяемость власти и отсутствие верховенства права и закона.

Экс-председатель правления Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич заявил 4 января на пресс-конференции в Минске, что ситуация в экономике Беларуси «чрезвычайно плохая», пишет БелаПАН.

«Стагнация, рецессия, падение образа жизни вызваны внутренними причинами. Ссылки на международный кризис ничего не стоят», — заявил эксперт.

По его словам, мировая экономика растет в среднем на 3% ежегодно: «Поляки плюсуют с момента восстановления независимости, хотя в начале свободного развития страны мы были на их уровне, а может быть, и чуть выше».

Экс-глава Нацбанка считает, что к обнищанию населения приводит «несменяемость власти, отсутствие конкуренции, верховенства права и закона».

«Вновь выросла внешняя задолженность — на 12%, хотя вроде и особых кредитов не брали. Вновь идет использование внешних ресурсов на потребление», - считает эксперт.

Богданкевич считает, что в Беларуси достаточно талантов в любой отрасли, чтобы успешно провести реформы. Однако их наработки не реализуются, а «уходят в архивы, хотя могли бы создать фундамент белорусской экономики».


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