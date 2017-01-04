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Telegram представила функцию «отзыва» сообщений после отправки

  • 4.01.2017, 19:45

Команда разработчиков мессенджера также сообщила о других нововведениях.

Команда разработчиков мессенджера Telegram представила функцию «отзыва» сообщения в течение 48 часов после его отправки. Как отмечает vc.ru, функция «отзыва» позволяет удалять отправленные сообщения в течение 48 часов после отправки — таким образом, что их больше не видит не только сам пользователь, но и получатель.

Функция работает не только в личных сообщениях, но и в групповых чатах.

Среди других нововведений — возможность проверять, сколько трафика расходует приложение Telegram, введение короткого адреса t.me и несколько обновлений для пользователей Telegram для Android.

Telegram — бесплатный кроссплатформенный мессенджер для смартфонов и других устройств, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и медиафайлами различных форматов.


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