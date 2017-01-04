Журналистку шокировало увиденное в бобруйской детской больнице 3 4.01.2017, 19:59

Здание больницы было построено в 1968 году и с тех пор ремонта не видело.

Бобруйской больнице не повезло – туда накануне Нового года попала с ребенком журналистка Марина Молчанова-Бушинская, пишет сайт 6tv.by. И таким образом этот «ад» стал достоянием общественности. Красноречивее всего говорят о больнице сделанные там фото. Верите ли вы, что все лучшее – детям?

Журналистка в соцсети, конечно же, поделилась и своими впечатлениями от больницы. Здание, пишет она, было построено в 1968 году и с тех пор ремонта не видело. В 1968 году считалось нормой для людей иметь один туалет и один душ на этаж. В современной Беларуси эти элементарные гигиенические предметы все так же остаются роскошью. Далее, в палатах по 4 мамы и 4 ребенка – представьте себе, что это такое и что творится по вечерам и ночам, и что можно подцепить в букет к тому, с чем вы сюда попали. В палатах и на коридорах – нечем дышать. Термометра у них нет, но градусов 27 там точно есть. И это при том, что сами же врачи настоятельно рекомендуют поддерживать для здоровья ребенка температуру не выше 21.

И вот очередное фото. Интересно, каким образом можно положить в кроватку ребенка, если прохода нет?

Это детская больница, продолжает Марина, но такого понятия, как игровая комната, или что-то подобное, где можно было бы провести время с ребенком, здесь нет. Все развлечения – палата и коридор. При этом пространство далеко не самое безопасное для ребенка – розетки старые не закрыты и вываливаются из стены при попытке достать оттуда вилку, тумбочки неустойчивые, перевернуть их на себя – раз плюнуть, чугунные батареи не закрыты, ну и т.п. Отдельная тема – еда. Мой ребенок их запеканку есть отказался. Дать что-то свое нельзя. То есть, можно теоретически, но то же пюре будет холодным, потому что разогреть его здесь негде. Лекарства – только белорусские. Здесь для маленьких деток берут таблетки и толкут их в ложечке. В итоге, люди купили и принесли свои лекарства. Единственное, что получили от больницы – жаропонижающий укол. Но и к нему большие вопросы: в то время как в цивилизованном мире анальгин запрещен, у нас его колют детям.

«И да, здесь ползают тараканы! Тараканы, которых я не видела лет 20, наверное. Можно много чего еще писать, но и так уже много букв. Вот такое оно у нас, жесткое и беспощадное «социально-ориентированное» государство», - пишет журналистка.