Стало известно, где пройдет ЧМ по биатлону, который забрали у России 4.01.2017, 20:11

Международный союз биатлонистов определился с местом проведения юниорского чемпионата мира по биатлону – 2017.

Планировалось, что он состоится в российском Острове, но после антидопингового доклада профессора Ричарда Макларена Россию лишили права на проведение юниорского чемпионата, как и 8-го этапа взрослого Кубка мира в Тюмени, передает «Белсат».

Сегодня Международный союз биатлонистов объявил, что юниорский ЧМ-2017 пройдет в словацком Осрблье с 22 по 28 февраля. Белорусские Раубичи также рассматривались, как вероятное место проведения юниорского чемпионата.

Место проведения 8-го этапа Кубка мира, который должен был пройти в Тюмени с 9 по 12 марта, пока еще неизвестно.