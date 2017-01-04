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Стало известно, где пройдет ЧМ по биатлону, который забрали у России

  • 4.01.2017, 20:11

Международный союз биатлонистов определился с местом проведения юниорского чемпионата мира по биатлону – 2017.

Планировалось, что он состоится в российском Острове, но после антидопингового доклада профессора Ричарда Макларена Россию лишили права на проведение юниорского чемпионата, как и 8-го этапа взрослого Кубка мира в Тюмени, передает «Белсат».

Сегодня Международный союз биатлонистов объявил, что юниорский ЧМ-2017 пройдет в словацком Осрблье с 22 по 28 февраля. Белорусские Раубичи также рассматривались, как вероятное место проведения юниорского чемпионата.

Место проведения 8-го этапа Кубка мира, который должен был пройти в Тюмени с 9 по 12 марта, пока еще неизвестно.


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