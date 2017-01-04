«Власть потеряла чувство меры от безнаказанности» 22 4.01.2017, 20:22

Фрилансера Константина Жуковского будут судить за оскорбление сотрудницы райисполкома.

Журналист-фрилансер из Гомеля Константин Жуковский получил по почте копию административного протокола, который составили на него сотрудники Октябрьского РОВД. В документе можно лишь разобрать, что протокол составлен по статье 9.3 КоАП (оскорбление), но суть правонарушения нечитабельна.

Как рассказал БелаПАН Жуковский, речь идет о последствиях конфликта с управляющей делами Октябрьского райисполкома Валентиной Шлапаковой. 14 декабря журналист-фрилансер был в Октябрьском, где снимал сюжет о дорогих автомобилях, на которых перемещаются чиновники райисполкома.

При съемке здания райисполкома к Жуковскому подошла управляющая делами, затребовала документы и запретила снимать здание.

«Она меня отталкивала, хваталась за камеру, за мою одежду, требовала аккредитацию... Но я ее не оскорблял. Представители власти потеряли чувство границ, это вызвано их безнаказанностью — стреляют в людей, сбивают их автомобилями, и им все сходит с рук. И данная гражданка забыла, что она слуга народа, а не госпожа, которой все позволено», — заявил фрилансер.

4 января он подал заявления в милицию и прокуратуру Октябрьского района. В заявлении в прокуратуру Жуковский просит принять меры реагирования в отношении сотрудников милиции, которые допустили ряд нарушений при составлении административного протокола, сфальсифицировали сведения, составили документ так, что его невозможно прочитать.

«Также меня никто не информировал, что проходило предварительное расследование, у меня не брали показаний. Требую наказать виноватых и обязать сотрудников Октябрьского РОВД исполнять законодательство, а также опросить свидетелей и просмотреть записи с камеры видеонаблюдения райисполкома», — просит прокурора заявитель.

Сейчас в суде Центрального района проходят слушания по гражданскому иску начальника Лоевского РОВД Владимира Бухавцова, ответчиком является Жуковский.

Начальник районной милиции просит суд признать сведения, изложенные в видеоматериалах, в том числе на телеканале «Белсат», и распространенные Жуковским, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию; обязать журналиста опубликовать опровержение; взыскать с него денежную компенсацию в размере 2 тыс. рублей, перечислив ее на расчетный счет детского дома семейного типа в Лоеве.

Напомним, журналист в июне 2016 года был задержан сотрудниками милиции в Лоеве, к нему была применена грубая физическая сила, но правоохранители не были привлечены к ответственности.

На протяжении 2015—2016 годов Жуковский неоднократно привлекался к административной ответственности по статье 22.9 КоАП (незаконное изготовление продукции СМИ).