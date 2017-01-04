«Нагуаль» выступит в Варшаве на православное Рождество 2 4.01.2017, 20:36

Выступлением в польской столице белорусская группа закончит свои праздничные концерты.

Праздничные застолья можно совместить с культурной программой, если заглянуть в минский клуб «Грай». Здесь в течение последней рождественской недели проходят многочисленные мероприятия, а по вечерам выступает с концертами группа «Нагуаль», передает «Радыё Рацыя».

- Мы очень любим заниматься такими условными словесными конструкциями, когда пытаемся определить наш стиль. Пока наиболее краткое и одновременно емкое определение это - шаманский рок-н-ролл, потому что сюда мы одновременно вкладываем и рок-н-рольное начало, которое включает в себя и хулиганство. И в то же время это такая определенная архаичная, корневая музыка. Но это может быть и другое определение - и трансболотный бит, болотный панк, что там у нас еще было, эзотерический шансон, фолк сюрреализма, фолк модерн, - рассказал участник группы Егор Квартальный.

Группа «Нагуаль» завершит свои праздничные концерты выступлением на православное Рождество в Варшаве. Мероприятие под названием «Otwarta Zamkowska» пройдет на Старой Праге.