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Избранный вице-президент США рассказал о первых шагах Трампа

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  • 4.01.2017, 21:35
Майк Пенс
Фото: Getty Images

Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января.

Избранный президент США Дональд Трамп «первым делом» на своем посту отменит программу по обеспечению страховками 30 млн граждан США (Obamacare) и заменит ее. Об этом заявил избранный вице-президент США Майк Пенс, передает РБК.

Трамп намерен добиться плавного перехода к «рыночной» системе медицинского страхования. Спикер палаты представителей США Пол Райан заявил, что нововведения будут учитывать интересы граждан США.


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