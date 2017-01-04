Избранный вице-президент США рассказал о первых шагах Трампа 2 4.01.2017, 21:35

Майк Пенс

Фото: Getty Images

Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января.

Избранный президент США Дональд Трамп «первым делом» на своем посту отменит программу по обеспечению страховками 30 млн граждан США (Obamacare) и заменит ее. Об этом заявил избранный вице-президент США Майк Пенс, передает РБК.

Трамп намерен добиться плавного перехода к «рыночной» системе медицинского страхования. Спикер палаты представителей США Пол Райан заявил, что нововведения будут учитывать интересы граждан США.