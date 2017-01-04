Россияне рассказали, как встретили Новый год в Минске 3 4.01.2017, 21:50

Жителей соседней страны очень удивили белорусские цены.

В постпраздничные дни Минск терпеливо принимает толпы россиян. Узнать соседей легко: в руках у них фотоаппарат, они указывают пальцем на то, что для минчан совершенно обыденно, отчаянно ищут кафе с белорусской кухней и кучкуются возле сувенирных лавок. Выйдешь на Зыбицкую днем — обязательно встретишь с десяток компаний и парочек из российских городов. Мы-то знаем, что минчане придут сюда только с наступлением сумерек. В местах для ночлега, хостелах и гостиницах россиян много — впрочем, как и всегда. Onliner.by выбрался в возможные места пребывания иностранцев, чтобы поинтересоваться их незамыленным и непредвзятым мнением о том, каково встречать Новый год в Минске и, собственно, зачем им это.

Поход по гостиницам не увенчался успехом. Утром в холле «Беларуси» лениво расхаживает охрана, на диванах сидят девушки с бейджами, ходят какие-то люди, но ни одного россиянина найти не удалось — одни местные. В Renaissance уставшие россияне, видимо, ждали своего такси и один за другим любезно отказывали в общении. Постояльцы «Европы» тоже не почтили вниманием. Не успели журналисты завязать разговор с одной парой, как получили грубый наезд: «Эй, отойдите от машины. Ничего мы вам не скажем. Что ну? Я сказала, сейчас проблемы будут!»

А вот в хостелах, где гости обычно «видели ночь, гуляли всю ночь до утра», собеседникам обрадовались. Сонная молодежь в процессе заваривания кофе всегда готова помочь братьям.

Где русские действительно радушны и готовы поболтать, так это на улице. Они изучают сувенирные лавки, пьют глинтвейн на Октябрьской площади, активно гуляют по Зыбицкой. Эта улица для них — местная достопримечательность. В хостелах о ней знают все, а на самой Зыбицкой днем каждый второй — наш восточный сосед.

Марина и Артем из Ярославля:

— Денег на празднование Нового года у нас было не много. В Калининград не смогли поехать, потому что там нужен въездной документ, во Владикавказе не оказалось хостелов, поэтому решили посетить Минск. Так сложилось. Вообще, найти ночлег на новогоднюю ночь очень сложно, но мы взяли первый адекватный вариант, который нам попался, — «Тринити». Ночь обошлась в $10. Сперва приехали и заблудились, старушка отправила нас на две остановки дальше, черт знает куда. Сориентировали сотрудники ДПС.

Планов по празднованию не было. Приехали и действовали спонтанно. Новый год встретили в хостеле. Смотрели по телевизору выступления Лукашенко и Путина — сначала одного, потом другого. Затем вышли на улицу, но к Дворцу спорта не пошли: услышали музыку, которая доносилась оттуда, и решили, что не сегодня. Гуляли по Независимости, потом свернули на улицу Зыбицкую. Там было адски. В эту ночь она была улицей больших очередей. Люди толпами стояли возле дверей. Почему так? Если нет мест — закрывайте двери. В итоге попали в подвальное помещение с гранеными стаканами, где было очень много людей. Название не помню.

«А правда, что здесь можно проехать на автобусе и не заплатить за это?»

Сам Минск — очень красивый город. Он не так давит, как Москва, поскольку этажность зданий ниже. Архитектура впечатляет. Вчера мы были в ГУМе и ЦУМе — там очень странно. Московский ЦУМ — для тех, у кого есть деньги, минский — для всех. В итоге ничего не купили, ничего не впечатлило. Меня привлек плед из лисьих шкур, но мы решили, что с ним нас не пустят в поезд.

Отправили открытки из «Паштамта» родственникам. Долго пытались понять, как это сделать. Нам сказали, что нужно продублировать название страны на трех языках. Зачем? Это же Россия!

Пытались найти место, где можно поесть. Туристические места видны сразу — туда ходить не надо. Поэтому хотели пойти в какое-нибудь заведение, куда ходят местные. Все прекрасно оказалось в Royal Oak. Во многих кафе не понравилось: по виду сразу понятно, что вкусно не будет. Кстати, вопрос. У вас в McDonald’s и KFC есть терминалы самообслуживания? Мы стояли в очередях, и это было для нас шоком. Мы никогда не взаимодействуем с кассирами.

А правда, что здесь можно проехать на автобусе и не заплатить за это? Мы зашли в общественный транспорт, спросили у женщины, как заплатить за проезд, она махнула рукой и сказала: да ладно, поезжайте так.

У вас много зелени. Идешь и думаешь: это точно не русское дерево, оно как-то по-белорусски растет. На улицах чисто.

Цены у вас абсолютно такие же, как в Москве. Мы ожидали более дешевых вещей. Искали одежду из Европы — оказалось, что даже с 50%-ной скидкой одежда стоит дороже, чем в Москве.

Максим из Санкт-Петербурга:

— Приехали с девушкой 2 января. Хотелось встретить Новый год в кругу семьи, да и билеты на самолет были дешевле именно 2 января. Первое впечатление — чисто. И погода в Минске такая же, как в Питере, — страшная слякоть.

Когда сели в автобус, увидели, как одна девушка дала другой незнакомой девушке зарядку для телефона. Люди у вас выручающие и отзывчивые. В Санкт-Петербурге такое бывает, но редко. На улицах люди поздравляют с Новым годом — не удивило, но приятно.

У нас все центральные улицы завешаны плакатами, а в Минске я такого не видел. Здесь, скорее всего, на День Победы город больше украшают. В планах — посетить музей ВОВ, театр оперы и балета и сходить на Зыбицкую.

Денис из Москвы:

— Думал, что для осмотра Минска шести дней достаточно. Оказалось, что город гораздо меньше, чем кажется, — хватило трех дней. Академия наук, Национальная библиотека, площадь Свободы, Дворец республики, центр, Тракторный завод, окраины — все места из списка посетил, а больше вроде и делать нечего.

«Академия наук, Национальная библиотека, площадь Свободы, Дворец республики, центр, Тракторный завод, окраины — все места из списка посетил, а больше вроде и делать нечего»

Празднование Нового года не удалось… Пришел в клуб Casta Diva, там оказалось пусто, были разве что завсегдатаи, которые общались друг с другом. Я посидел полчаса, стало скучно, желание куда-то идти пропало. Потом пришел к Дворцу спорта, все было оцеплено, людей обыскивали, я даже не стал туда заходить. Подумал, ну и фиг с ним, с концертом, пошел спать.

На мой взгляд, праздничный Минск очень похож на Москву. Новогодняя атмосфера создается на главных площадях. Необычных ощущений я не получил.

Поездка получилась бюджетная. С учетом всех расходов — $324. Можно было еще и сократить, поехав на поезде, а не полетев на самолете.

Настя и Полина из Тулы:

— Наш девиз — путешествуем без планов. После хостела мы зашли в ГУМ, а потом начали искать, где отметить Новый год. Цены в заведениях были от $110 до $150 и выше на человека. Везде все было занято, а во Friday’s оставался последний стол на двоих. Мы подумали, что это судьба и он ждет именно нас. Стоимость — $130. Еды было много, даже не доели. Послушали речь Лукашенко, он говорил дольше, чем Путин.

Сходили в «Квартиру №3». Котлета была вкусной, драники — нет. В меню предлагалось несколько видов белорусского пива, но его не оказалось в наличии. Пришлось покупать русское.

1 января мы поехали в парк Челюскинцев, но там ничего интересного не было. Дошли до кинотеатра «Октябрь». Удивительно, что у нас не спросили ряд, а просто дали билеты и что кинотеатр похож на театр — он очень большой. А еще со временем понимаешь, что в Минске все сосредоточено на проспекте Независимости. Впечатления хорошие, но мы рады, что завтра уезжаем, потому что смотреть здесь особо нечего. Потратили около $200 на одного.

Юлия из Ярославля:

— Россияне едут в Минск, потому что это недорого, близко и что-то интересное тут все же есть. Новый год мы с семьей встретили в хостеле, а потом пошли на площадь с доброжелательной обстановкой, шашлыками, белорусской кухней, глинтвейном. Ребенку было весело кататься на аттракционах.

Цены на площади были выше, чем в России. Шампанское, например, стоило 12—15 белорусских рублей, глинтвейн — 3—4 рубля.

Посетили все достопримечательности, сегодня собираемся в аквапарк. Погода немного унылая, а хотелось бы зимы и сугробов, к которым мы привыкли в России. На поездку потратили около $480. Приедем еще раз с удовольствием.

Павел из Москвы:

— У меня в Минске столько друзей, что за одну поездку даже не успеваю со всеми встретиться. Новый год отметил в компании, играли на гитаре, песни пели. На площадь ходили только некоторые друзья. Они сказали, что ожидали большего. Салют хороший, но в два ночи многие уже разъезжаются по домам.

Новогодняя иллюминация в Минске стала красивей, чем два года назад. Люди спокойные. Ритм города медленный — наверное, в этом причина. Мне нравится, что в Минске чисто.

Приехал сюда попутчиком и платил только за бензин. Хостелы дешевые. Поездка вышла недорогой, надеюсь, приеду сюда еще не раз. В Москве у меня меньше друзей, чем в Минске.

Катя, Ваня и Настя из Москвы:

— Приехали 31 декабря компанией в восемь человек и заселились в частный дом. Если бы там была вода, то все было бы нормально. Но воды в доме не оказалось. Купили 20 бутылок воды в магазине и встречали Новый год в спартанских условиях. Хозяин потом сказал, что сломался насос. А деньги за проживание взять хотел — $800! Но в итоге мы не заплатили, сэкономили. На следующий день переехали в квартиру за $150 в сутки.

Как нам Минск? Ожидали большего. Город украшен довольно плохо, мало праздничных мероприятий, все кафе забиты. 1—2 января все нормальные заведения заняты, мы сели только в кафе в каком-то закоулке.

Случился казус с клубом. Все красиво оделись и пошли в Dozari. А один наш мальчишка был в кроссовках, и нас не пустили. Что делать, пришлось ехать обратно.

«Лет пять назад мы приезжали в Минск, видели цены и думали: вот это халява. Сейчас цены в Минске московские»

Андрей из Москвы:

— У нас здесь друзья, и мы приезжаем практически каждый год. В этот раз гуляли, праздновали, в «Раковском броваре» было вкусное пиво. Приятно, что хоть в новогоднюю ночь город не спит до утра. Чего не хватило? Все хорошо. Водки и вина было достаточно, а остальное неважно.

Россияне приезжают сюда и будут приезжать всегда. Дорога хорошая, от Москвы можно доехать быстро, никаких досмотров. Если бы еще страховку не надо было платить… Если у нас есть московская страховка, зачем покупать ее здесь? Она стоит $17 — на эти деньги лучше посидеть в кафе. Но мы не жалуемся. Традицию нарушать не собираемся, а также ждем в Москве белорусских друзей. Дружили и будем дружить!

Лена, Максим, Женя и Юля из Воронежа:

— Мы заранее бронировали квартиру за $150. Вообще, ценообразование было непонятное. Мы наблюдали: кто-то повысил цену в два-три раза, кто-то нет. Цены на жилье — от $50 до $250. Мы выбрали оптимальный вариант.

Заранее посмотрели новогоднюю программу и, как и ожидали, встретили Новый год в квартире, а потом пошли к Дворцу спорта на народные гуляния. Было много неизвестной музыки от неизвестных исполнителей, но в целом весело. Наличие усиленной охраны понятно: людей-то полно, толкучка. Впечатления от Нового года остались хорошие. Порадовало, что метро ходило до пяти утра, легко можно было добраться домой.

«Вчера хотели посидеть в кафе, но везде банкеты, все переполнено. Место, где можно вкусно поесть, мы не нашли»

Теперь у нас по программе пеший маршрут, который мы как раз осваиваем. Сегодня пойдем в театр, а потом хотим съездить в Несвижский замок. Город Минск чистый и такой разный! Прошлись здесь, в центре, и по старым кварталам — они очень отличаются. Остановишься — и обязательно увидишь что-то красивое. Видно, что Минск не стоит на месте, в отличие от других постсоветских городов.

В целом получилось не так бюджетно, как мы ожидали. Цены здесь совершенно такие же, как в Воронеже. Понятно, что продукты местного производства дешевле, но остальное стоит столько же.