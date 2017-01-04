На первую гонку после родов Домрачева приехала с дочкой 5 4.01.2017, 21:59

Дарья Домрачева

Фото: Reuters

6 января должно состояться возращение биатлонистки в большой спорт.

Известная белорусская спортсменка Дарья Домрачева вместе с командой прибыла в немецкий Оберхоф, где готовится принять участие в этапе Кубка мира. С момента, как она родила дочку Ксению 1 октября, прошло чуть более трех месяцев. Это событие стало для нее самой важной победой, пишет kp.by.

- Спасибо Деду Морозу за самые важные подарки в ушедшем году! Пускай Новый наступивший год будет богат для всех приятными и радостными событиями! Желаю всем счастливого, успешного и яркого года! Давайте верить в чудеса и оставаться в душе всегда немного детьми! - написала Домрачева в своем Инстаграме, сопроводив послание фото на фоне елки.

2017 год должен стать для Домрачевой новым вызовом в спортивной карьере. Генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона Анатолий Стромский рассказал, что в Германию она приехала с дочкой:

- Дарья вместе со сборной, тренируется по индивидуальной программе. Настроение у нее хорошее, запланированная работа выполнена, все ждут удачного выступления.

- Она в Оберхофе с дочкой Ксенией?

- Да.

- Кто ей помогает следить за дочкой? Няня?

- Да, есть няня, которая будет с ребенком, пока Дарья участвует в гонке.

- В Оберхофе была буря. Каков прогноз и есть ли риск переноса гонки?

- Пока сложно сказать, какой будет погода, в любом случае первой запланирована мужская гонка (5 января. - Прим.). По ситуации будет видно.

Комментатор Дмитрий Губерниев выложил видео, на котором заметно, как он едва может говорить и сохранять устойчивость под шквалистым ветром. Это всерьез заставляет задуматься о том, что природные катаклизмы могут помешать стартам. Хотя, возможно, в этом видео больше эпатажа. Сайт weather.com на пятницу в Оберхофе предсказывает солнечную погоду, -12…-17 градусов, а ветер должен успокоиться - 9 км/ч (в среду был 29 км/ч!).