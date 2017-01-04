МИД Литвы назначил Дарюса Дегутиса спецпослом по БелАЭС 4.01.2017, 22:48

Должность спецпосла создана для координации действий в международном масштабе по вопросам Островецкой АЭС.

В среду, 4 января, Министерство иностранных дел Литвы приняло решение о назначении дипломата Дарюса Дегутиса послом для выполнения особых задач по вопросам строящейся в Островце Белорусской АЭС.

В минувший вторник во время встречи министров иностранных дел, энергетики, и защиты окружающей среды было принято решение назначить посла для выполнения особых задач по вопросам БелАЭС, отмечает Прайм.

Должность создана для усиления позиции ответственных ведомств Литвы и для «координации действий в международном масштабе по вопросам проекта БелАЭС».

В МИД также сообщили, что Дегутис будет предлагать сформированную позицию Литвы по БелАЭС, связанную с ядерной безопасностью, проблемами защиты окружающей среды, будет также следить за ситуацией в национальном, региональном, международном масштабе, присоединится к координации действий между литовскими ведомствами.

«Кроме того, посол представит литовскую позицию, сотрудничая с международным сообществом, будет делиться информацией со всеми странами, ответственными за радиационную и ядерную безопасность, защиту окружающей среды, с правительственными и неправительственными организациями, парламентами», - добавляет МИД.

Дарюс Дегутис работает в МИД Литвы с 1991 года. Ранее работал в дипломатических представительствах Дании и США, был послом Литвы в Польше и Израиле.