закрыть
5 января 2017, четверг, 0:42
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Николай Уласевич обратился в Комитет по правам человека ООН

  • 4.01.2017, 23:06
Николай Уласевич
Фото: ucpb.org

Поводом для жалобы стали нарушения прав активиста во время «парламентских выборов» 2016 года.

Активист Николай Уласевич обжаловал действия белорусских властей, которые «не разрешили опубликовать ни свою предвыборную программу в двух районных газетах, ни выпустить в прямой эфир теле- и радиообращение к избирателям», пишет belprauda.org.

4 января жалобу о нарушениях прав Николай Уласевич направил в Комитет по правам человека ООН.

Николай Уласевич баллотировался кандидатом в «депутаты» «палаты представителей» от Объединенной гражданской партии по Сморгонскому округу № 59 Гродненской области.


Мнение

У Лукашенко шансов нет
У Лукашенко шансов нет Лев Марголин
Год Путина. Шампанское перед стратегическим поражением
Год Путина. Шампанское перед стратегическим поражением Виталий Портников
Отсчет начинается
Отсчет начинается Ирина Халип
В 2017 году Беларусь точно ждут перемены
В 2017 году Беларусь точно ждут перемены Наталья Радина


Интервью

Наталья Радина: Идет процесс отстранения Лукашенко от власти
Наталья Радина: Идет процесс отстранения Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле