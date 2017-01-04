Николай Уласевич обратился в Комитет по правам человека ООН 4.01.2017, 23:06

Николай Уласевич

Фото: ucpb.org

Поводом для жалобы стали нарушения прав активиста во время «парламентских выборов» 2016 года.

Активист Николай Уласевич обжаловал действия белорусских властей, которые «не разрешили опубликовать ни свою предвыборную программу в двух районных газетах, ни выпустить в прямой эфир теле- и радиообращение к избирателям», пишет belprauda.org.

4 января жалобу о нарушениях прав Николай Уласевич направил в Комитет по правам человека ООН.

Николай Уласевич баллотировался кандидатом в «депутаты» «палаты представителей» от Объединенной гражданской партии по Сморгонскому округу № 59 Гродненской области.