Медики доказали, что мысли влияют на состояние здоровья 4 4.01.2017, 23:15

ФОТО С САЙТА WOMANONLY.RU

Ученые уже давно говорят о силе мысли и ее воздействия на здоровье человека.

А недавно они это доказали. По их мнению, правильные мысли могут помочь даже при самых сложных диагнозах, пишет orthodox.od.ua.

Врачи говорят, что это может помочь и при неизлечимых болезнях. Они отмечают, что человеческие мысли материализируются и это факт. Так, случаи излечения в случаях, когда медицина отказалась от безнадежного человека, ученые объясняют силой мысли.

По заверению исследователей, если пациент настроен позитивно, он быстрее выздоравливает. У пессимистов же шансов гораздо меньше. Есть предположение, что позитивные мысли активизируют скрытые силы организма.