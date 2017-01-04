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Медики доказали, что мысли влияют на состояние здоровья

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  • 4.01.2017, 23:15
ФОТО С САЙТА WOMANONLY.RU

Ученые уже давно говорят о силе мысли и ее воздействия на здоровье человека.

А недавно они это доказали. По их мнению, правильные мысли могут помочь даже при самых сложных диагнозах, пишет orthodox.od.ua.

Врачи говорят, что это может помочь и при неизлечимых болезнях. Они отмечают, что человеческие мысли материализируются и это факт. Так, случаи излечения в случаях, когда медицина отказалась от безнадежного человека, ученые объясняют силой мысли.

По заверению исследователей, если пациент настроен позитивно, он быстрее выздоравливает. У пессимистов же шансов гораздо меньше. Есть предположение, что позитивные мысли активизируют скрытые силы организма.


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