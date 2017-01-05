В ЕГУ до сих пор не выбрали ректора 5.01.2017, 7:36

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Срок приема заявок на замещение должности ректора Европейского гуманитарного университета продлен до 17 января.

По словам главы по коммуникациям и маркетингу университета Максимаса Милты, продление срока подачи заявок было вызвано соответствующей просьбой со стороны консалтингового агентства Mercuri Urval, которое будет проводить конкурс от имени ЕГУ под эгидой Шведского агентства международного сотрудничества в области развития, пишет БелаПАН.

«Рождественский сезон — это период довольно высокой занятости как для поиска кандидатов, так и для самих потенциальных кандидатов на должность ректора. Поэтому 20 декабря и было публично объявлено о продлении срока приема заявок. Члены академического сообщества ЕГУ были уведомлены о продлении срока приема заявок во время последнего заседания сената 22 декабря. Учитывая, что Рождество многими празднуется как в декабре, так и в январе, 17 января было выбрано как срок, который позволит университету быть максимально открытым ко всем возможным кандидатам. Таким образом, заявки принимаются до 17 января 12.00 по центральноевропейскому времени», — сказал Милта.

Он подчеркнул, что продление срока приема не связано с отсутствием активности кандидатов. Собеседник отказался сообщить, есть ли среди подавших заявку граждане Беларуси, так как «университет гарантирует конфиденциальность по отношению к заявкам, которые предоставлены кандидатами».

В настоящее время, сказал Милта, формируется комитет по отбору кандидатов. В частности, 22 декабря сенат университета избрал в комитет трех человек, включая члена студенческого представительства ЕГУ. Университет рассчитывает на принятие окончательного решения общим собранием соучредителей о назначении ректора к концу марта, сказал Милта.

Как сообщалось ранее, ключевыми квалификационными требованиями к кандидату является наличие докторской степени (PhD), минимум 15-летний опыт преподавания и научно-исследовательской деятельности на университетском уровне, опыт в области международного сотрудничества университетов, а также минимум пятилетний опыт на старшей руководящей должности в сфере высшего образования.

Будущий ректор должен иметь опыт работы со структурами Европейского союза, свободно владеть английским языком.

Владение русским и/или белорусским языком учитывается в качестве положительного фактора.

Бывший ректор ЕГУ Дэвид Поллик, который не владел ни русским, ни белорусским языком, занимал эту должность с апреля 2015 года до конца июня 2016 года.

Исполняющим обязанности ректора ЕГУ в октябре 2016 года был назначен датчанин Йорген Йоргенсен.