Резко повышены тарифы на транзит российской нефти 14 5.01.2017, 7:46

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Фото: Reuters

Согласно новому постановлению, стоимость транзита для России увеличится с 1 февраля.

С 1 февраля Беларусь повышает тарифы на транзит российской нефти через свою территорию. Об этом говорится в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) от 30 декабря 2016 года. Текст документа опубликован 5 января на национальном правовом интернет-портале.

Из документа следует, что транспортировка нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по маршруту Унеча (Высокое) — Адамова Застава устанавливается на уровне 287,90 руб. за тонну без учета НДС (ранее 267,32 руб). Транспортировка тонны нефти по маршруту Унеча (Высокое) — Броды составит теперь 123,66 руб. (ранее 114,82 руб.)

Новые тарифы будут действовать с 1 февраля по 31 марта 2017 года.

В последний раз тарифы на транспортировку российской нефти по территории Беларуси повышались 1 февраля 2016 года.

В октябре 2016 года Беларусь в одностороннем порядке приняла решение повысить тариф на транзит российской нефти в 1,5 раза. Документ должен был вступить в силу с 11 октября 2016 года. Однако 10 октября вице-премьер Беларуси Владимир Семашко сообщил, что Беларусь отменила решение о повышении тарифов на транзит российской нефти в обмен на восстановление объемов поставок нефти из России белорусской стороне.

В конце декабря минувшего года советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявлял, что российская компания считает экономически обоснованным увеличение тарифов на прокачку нефти по территории Беларуси с 1 февраля 2017 года. Демин пояснил, что речь идет о росте цен на транзит по «Гомельтранснефть Дружба» на 5,8% и «Полоцктранснефть Дружба» на 11,76%.

В свою очередь председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко говорил, что вопрос о тарифе на транзит нефти рассматривался 27 декабря во время встречи белорусской делегации с представителями Федеральной антимонопольной службы России. «Мы выставили свои обоснования и хотим увеличить тариф на 20,5%», — рассказывал 28 декабря председатель «Белнефтехима».

Поставки российской нефти в Беларусь в 2016 году сократились на 20,3% — до 18,148 млн тонн. Эксперты заявляют, что такое сокращение критично для экономики Беларуси.

Экспорт нефтепродуктов из Беларуси в 2016 году сократился на несколько миллиардов долларов — на 38 процентов.