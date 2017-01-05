Бухгалтера посольства Казахстана в Беларуси обвинили в краже 680 тысяч долларов 3 5.01.2017, 7:55

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Национальным бюро по противодействию коррупции задержан главный бухгалтер посольства Казахстана в Беларуси.

Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу казахстанского ведомства.

По данным Нацбюро, бухгалтер А. Сейдуалиев с 2012 по 2015 год похитил бюджетные деньги в сумме 207 000 долларов. Он составлял фиктивные расходные кассовых ордеров о якобы произведенной оплате генеральному подрядчику строительства здания посольства ООО "Активбизнесплюс".

"Кроме того, за указанный период Сейдуалиев похитил денежные средства в сумме 474 883 доллара, поступившие в адрес посольства в качестве возврата НДС от налоговых органов Республики Беларусь. Общая сумма похищенных денежных средств составляет 681 883 доллара", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время в соответствии со статьей 128 Уголовно-процессуального кодекса РК Сейдуалиев водворен в изолятор временного содержания ДВД Астаны. Досудебное расследование продолжается.