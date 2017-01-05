закрыть
5 января 2017, четверг, 10:10
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Бухгалтера посольства Казахстана в Беларуси обвинили в краже 680 тысяч долларов

3
  • 5.01.2017, 7:55
  • 2,996

Национальным бюро по противодействию коррупции задержан главный бухгалтер посольства Казахстана в Беларуси.

Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу казахстанского ведомства.

По данным Нацбюро, бухгалтер А. Сейдуалиев с 2012 по 2015 год похитил бюджетные деньги в сумме 207 000 долларов. Он составлял фиктивные расходные кассовых ордеров о якобы произведенной оплате генеральному подрядчику строительства здания посольства ООО "Активбизнесплюс". 

"Кроме того, за указанный период Сейдуалиев похитил денежные средства в сумме 474 883 доллара, поступившие в адрес посольства в качестве возврата НДС от налоговых органов Республики Беларусь. Общая сумма похищенных денежных средств составляет 681 883 доллара", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время в соответствии со статьей 128 Уголовно-процессуального кодекса РК Сейдуалиев водворен в изолятор временного содержания ДВД Астаны. Досудебное расследование продолжается.


Мнение

У Лукашенко шансов нет
У Лукашенко шансов нет Лев Марголин
Год Путина. Шампанское перед стратегическим поражением
Год Путина. Шампанское перед стратегическим поражением Виталий Портников
Отсчет начинается
Отсчет начинается Ирина Халип
В 2017 году Беларусь точно ждут перемены
В 2017 году Беларусь точно ждут перемены Наталья Радина


Интервью

Наталья Радина: Идет процесс отстранения Лукашенко от власти
Наталья Радина: Идет процесс отстранения Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле