Аэропорт Калининграда заработал после суток простоя из-за ЧП с самолетом 5.01.2017, 8:00

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Около суток аэропорт не мог принимать и отправлять самолеты из-за ЧП, произошедшего при посадке одного из лайнеров.

Аэропорт Храброво в Калининграде, где более суток назад летевший из Москвы самолет выкатился при посадке за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), заработал в штатном режиме. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Валерию Родину.

Она уточнила, что работы по освобождению ВПП от поврежденного самолета, завершились. «Храброво приступил к работе в штатном режиме», - приводит агентство ее слова.

Сообщается, что аэропорт возобновил работу в 6:00 по местному времени (7:00 мск). Родина уточнила, что поврежденный лайнер сейчас находится на стоянке. ВПП, по ее словам, в нормальном состоянии.

Пресс-секретарь также процитировала главу региона, который отметил, что «это был трудный день» для Калининградской области, ситуация с самолетом для региона «оказалась неожиданной».

Ранее стало известно, что выкатившийся за пределы ВПП при посадке самолет не могли эвакуировать из-за отсутствия техники. Позднее для транспортировки лайнера была привлечена тяжелая техника Балтийского флота.

Инцидент с самолетом Airbus авиакомпании «Аэрофлот», летевшим по маршруту Москва – Калининград, произошел в ночь на 4 января. При посадке в сложных метеоусловиях лайнер получил повреждения шасси и выкатился за пределы ВПП. На борту был 171 человек, за помощью обратились три человека.

После произошедшего аэропорт пришлось закрыть. Сутки он не принимал и не отправлял рейсы. По факту произошедшего заведено уголовное дело «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».