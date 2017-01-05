Джон Маккейн: Кибератаки России в США − акт войны 5 5.01.2017, 8:13

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Джон Маккейн

Фото: forum.md

Известный сенатор заявил, что атака на фундаментальную структуру нации является актом войны.

Сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн заявил, что возможные кибератаки РФ на политические организации США, которые якобы повлияли на выборы президента, были "актом войны", сообщает DW.

"Если вы пытаетесь разрушить фундамент демократии, вы разрушаете нацию", − отметил Маккейн.

Он также уточнил, что не имеет в виду нечто вроде "ядерной атаки".

"Я говорю о том, что атака на фундаментальную структуру нации... это является актом войны", − подчеркнул политик.

Маккейн заявил, что США утратили роль мирового лидера при управлении Барака Обамы и призвал избранного президента США Дональда Трампа признать вмешательство России в президентские выборы.