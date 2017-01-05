закрыть
5 января 2017, четверг, 10:11
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Джон Маккейн: Кибератаки России в США − акт войны

5
  • 5.01.2017, 8:13
  • 4,022
Джон Маккейн
Фото: forum.md

Известный сенатор заявил, что атака на фундаментальную структуру нации является актом войны.  

Сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн заявил, что возможные кибератаки РФ на политические организации США, которые якобы повлияли на выборы президента, были "актом войны", сообщает DW.

"Если вы пытаетесь разрушить фундамент демократии, вы разрушаете нацию", − отметил Маккейн.

Он также уточнил, что не имеет в виду нечто вроде "ядерной атаки". 

"Я говорю о том, что атака на фундаментальную структуру нации... это является актом войны", − подчеркнул политик.

Маккейн заявил, что США утратили роль мирового лидера при управлении Барака Обамы и призвал избранного президента США Дональда Трампа признать вмешательство России в президентские выборы.


Мнение

У Лукашенко шансов нет
У Лукашенко шансов нет Лев Марголин
Год Путина. Шампанское перед стратегическим поражением
Год Путина. Шампанское перед стратегическим поражением Виталий Портников
Отсчет начинается
Отсчет начинается Ирина Халип
В 2017 году Беларусь точно ждут перемены
В 2017 году Беларусь точно ждут перемены Наталья Радина


Интервью

Наталья Радина: Идет процесс отстранения Лукашенко от власти
Наталья Радина: Идет процесс отстранения Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле