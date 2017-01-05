Белорус хотел ввезти из Литвы пистолет и патроны 2 5.01.2017, 8:37

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Находка была обнаружена на пункте пропуска «Каменный Лог», что на белорусско-литовской границе.

Как сообщили БелаПАН в ГПК, при оформлении на въезд в нашу страну из Литвы автомобиля Toyota сморгонские пограничники обнаружили газовый пистолет и 11 патронов различного калибра. На их наличие указала служебная собака.

«67-летний житель Могилева, поохотившись в соседнем государстве, сложил в бардачок оружие и боеприпасы и направился домой, не подозревая, что данные предметы запрещено перевозить через границу даже при наличии документов, дающих право на хранение и ношение», — отметили в ГПК.

Изъятое было передано для проведения экспертизы. Также будет дана правовая оценка данному эпизоду.