Приснившаяся комбинация цифр принесла жительнице Канады $4 миллиона 5.01.2017, 8:39

7,762

Фото: ATLANTIC LOTTERY

Жительница канадской провинции Новая Шотландия странным образом выиграла в лотерею около четырех миллионов долларов.

Женщина утверждает, что выигравшая комбинация чисел ей приснилась в 1989 году, сообщает BBC.

В середине декабря Ольга Бено из городка Истерн Пасседж выиграла джекпот - 5,3 млн канадских долларов (3,9 млн американских долларов).

К этому моменту Ольга Бено уже 27 лет покупала лотерейные билеты и заполняла их одной и той же комбинацией цифр, приснившейся ей в мае 1989 года. В каких обстоятельствах женщине приснились эти цифры и почему она решила использовать именно их, не сообщается.

"Я знаю числа наизусть, и мне показалось, что после розыгрыша я увидела их на телеэкране, но у меня не очень хорошее зрение," - рассказывает Бено, - "поэтому я просто решила об этом забыть".

На следующий день Бено разговаривала по телефону с сестрой, просматривая газету. В конце номера она увидела все ту же знакомую комбинацию цифр.

"Кажется, я выиграла в лотерею", - сказала Бено своей сестре, которая знала о ее хобби. "Она ответила - "перезвони, когда перестанешь врать"," - рассказывает победительница.

Около десяти лет назад у Ольги Бено нашли рак. В ходе борьбы с болезнью ей пришлось продать дом, чтобы профинансировать терапию. Выигранные деньги она планирует использовать в том числе для того, чтобы вновь перебраться из съемного дома в собственный.