Циклон Axel: днем мороз усилится 3 5.01.2017, 8:54

Второй день циклона Axel будет сложнее. Сильный ветер, метель и мороз ожидаются днем в Беларуси.

В Минске утром столбик термометра показывал 10 градусов мороза. К полудню температура упадет до минус 12 - 15 градусов. Сильная метель осложнила ситуацию. Из-за ветра и снега такая погода по ощущениям будет восприниматься как минус 25, передает БелТА.

В Гомеле днем около нуля и снег, но к ночи будет до минус 17 градусов мороза.

В Витебске пока небольшой снег и минус 12, но к ночи мороз усилится до минус 22 градусов.

В Могилеве снежно и минус два, но ночь принесет морозы до минус 22 градусов.

На 6 января синоптики прогнозируют, что циклон сместится в Роcсию, однако, сильные морозы продлятся до следующей недели.