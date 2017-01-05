Геннадий Федынич: Народ может не выдержать абсурдных инициатив властей 10 5.01.2017, 8:57

Фото: tut.by

Кто подтолкнет правительство к реформам?

Итоги минувшего года оказались неутешительными. Многое из того, что правительство запланировало в программе социально-экономического развития Беларуси на 2016 — 2020 годы, не выполнено. Независимые эксперты и власти по-разному оценили причины провалов.

Сможет ли правительство исправить свои ошибки и преломить ситуацию?

Председатель Белорусского профсоюза радиоэлектронной промышленности Геннадий Федынич уверен, что прежде чем приступать к будущим свершениям, нужно исправить ошибки прошлого.

— Наметить можно все, что угодно, и даже что-то из этого выполнить. Вот только какой ценой? — задается вопросом профсоюзный лидер в интервью Завтра твоей страны. — Я бы скорее говорил не о том, что можно сделать, а о том, как исправить ошибки, чтобы реабилитироваться за все то, что правительство совершило в 2016 году.

По словам Геннадия Федынича, весь минувший 2016 год решения властей были направлены против людей. Это и повышение пенсионного возраста, и увеличение стажа до 20 лет, в котором не учитываются отпуск по уходу за детьми, учеба и служба в армии. «Антинародным» был и декрет №29, узаконивший поголовную контрактизацию в стране, и декрет №5, существенно ужесточивший условия труда работников.

— Прежде чем приступать к выполнению новых планов, я бы рекомендовал правительству сначала отменить эти декреты и перевести людей на постоянно действующие трудовые договора. Отменить позорный антинародный декрет о тунеядстве, — отмечает профсоюзный лидер. — Я бы также рекомендовал правительству раскрепостить инициативу людей, принять закон о самозанятости, который бы не имел обратной силы. Причем на первые два года вообще не облагать никакими налогами — пусть вначале станут на ноги, а уже потом приносят доход в бюджет страны.

По мнению Геннадия Федынича, «дальнейший прессинг, который сегодня имеется в сфере труда, в отношении социально-незащищенных граждан, в том числе пенсионеров, народ может не выдержать».

— Я не думаю, что правительство этого не понимает, — заключает эксперт.