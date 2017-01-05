«Цмокі-Мінск» уступили французскому «Нантеру» 5.01.2017, 9:16

Следующий матч «Цмокі-Мінск» проведут в гостях против «Бней-Герцлия».

Минский баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» поздно вечером 4 января в матче третьего тура основного раунда Кубка ФИБА проиграл в гостях французскому «Нантеру» – 85:94 (16:23, 32:22, 20:26, 17:23), сообщает БелаПАН.

Самым результативным в составе белорусской команды стал американский легионер Дрю Джойс, набравший 21 очко.

В первом туре на домашней площадке «Цмокі-Мінск» со счетом 89:76 обыграли клуб «Бней-Герцлия» из Израиля, во втором минчане на выезде проиграли венгерскому «Керменду» – 74:90.

После трех туров турнирное положение команд в группе N таково:

1. «Нантер» — 6 очков (3 победы – 0 поражений) 2. «Керменд» — 5 (2-1) 3. «Цмокі-Мінск» — 4 (1-2) 4. «Бней-Герцлия» — 3 (0-3)

В 1/8 финала Кубка ФИБА сыграют победители шести групп и две лучшие команды, занявшие вторые места, а также 8 клубов, выбывших из Лиги чемпионов.

Следующий матч «Цмокі-Мінск» проведут 11 января в гостях против «Бней-Герцлия».