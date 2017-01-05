Памятник Льву Сапеге все же появится в Слониме 1 5.01.2017, 9:20

Председатель Слонимского райисполкома пообещал, что памятник Льву Сапегу все же будет поставлен и открыт в центре Слонима рядом с театром.

Об этом он сообщил слонимским журналистам на ежегодной пресс-конференции, состоявшейся накануне Нового года, сообщает «Радыё Рацыя».

Правда, в прошлом году, 5 февраля, в центре, во время открытия года культуры, председатель Слонимского райисполкома Олег Торгонский также обещал, что в 2016 году усилиями всех слонимцев и руководство района должен быть открыт памятник бывшему слонимскому старосте, канцлеру Великого княжества Литовского Льву Сапеге (1557- 1633). Но памятник Сапеге в Слониме так и не появился.

Напомним, что памятник Льву Сапеге в Слониме собираются поставить около 20 лет. И проект памятника есть, но нет денег на сам памятник, который согласился сделать Народный художник Беларуси Иван Миско, который родом со Слонимщины. Возможно, в этом году слонимцы его наконец дождутся.

При Льве Сапеге Слоним стал культурным, промышленным и политическим местом. Рядом с замком на берегу Щары канцлер Сапега возвел каменный дворец, где с января 1597 года проходили генеральные сеймики Великого княжества Литовского. В слонимском замке находились библиотека, архив, произведения искусства. Лев Сапега благоустроил в Слониме улицы, мосты, дороги. Он открыл новые рынки, промышленные мануфактуры, строил административные и хозяйственные здания.