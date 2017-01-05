Куба переходит с русского на английский 5.01.2017, 9:37

Все больше кубинцев учат в качестве иностранного языка не русский, как в былые времена, а английский.

Обязательное знание английского уже введено в средней и высшей школе, но кубинцы активно учат язык международного общения и без принуждения, передает BBC.

На гаванский джаз-фестиваль каждый год собираются музыканты и зрители не только с Кубы, но и из многих других стран.

Перед сценой на пластмассовых стульях сидят вперемешку с кубинцами гости из США, Европы и Китая. На сцене — саксофонист из Дании вместе со старыми друзьями с Кубы.

На таких международных слетах языком общения обычно оказывается английский.

Все больше и больше кубинцев в последнее время учат этот язык — или, по крайней мере, стараются сделать так, чтобы его выучили их дети.

Нет — русскому

На утреннем построении в средней школе имени Хесуса Суареса Гайоля на окраине Гаваны играют школьный гимн.

Школа эта названа в честь одного из соратников Эрнесто Че Гевары. Имя боевика-революционера из названия никто не вычеркивает, но страна, в которой растут эти школьники, становится все меньше похожа на ту, за которую боролся товарищ Гайоль.

Власти, например, ввели для старшеклассников и студентов обязательное требование владения английским не ниже определенного уровня.

Во времена холодной войны школьники и студенты могли выбирать между русским и английским. Однако теперь, как рассказали Би-би-си в государственных структурах, ведающих образованием, власти подумывают о том, чтобы сделать уроки английского обязательными для всех детей и подростков.

«Английский как язык международного общения всегда был у нас в программе, — объясняет руководитель системы средней школы Кубы Зоя де ла Ред Итуррия. — Но сейчас мы вводим новые методики и стараемся повысить качество обучения английскому».

Но пока кубинцы учат английский в основном по старомодным методикам — с упором на учебники, механическое повторение слов и фраз, да еще и без нормального доступа в интернет.

Консультант правительства по развитию изучения английского Ольга Перес говорит, что власти Кубы надеются решить вопрос с интернетом.

«Было бы хорошо иметь в школах интернет. А вообще мы мечтаем, что когда-нибудь у нас в каждой школе будет не только интернет, но и специально оборудованные классы-лаборатории для изучения языка», — говорит она.

Жизнь заставляет

Английский, однако, все чаще слышен не только в классах кубинских школ, но и на улицах Гаваны.

В прошлом году Кубу посетило рекордное число туристов, и многие кубинцы учат английский как придется, без всяких школ и курсов.

Дарбис Луис продает туристам старые книги и плакаты. Он говорит, что выучил английский по компьютерным играм и песням рок-групп.

«Пришлось учиться разговаривать, потому что надо зарабатывать на жизнь, — говорит Дарбис на хорошем и довольно беглом английском. — Причем надо постоянно совершенствовать язык. Я же им целые истории рассказываю, ведь иначе книги не так просто продать».

Возможностей найти пособия по английскому или книги на языке у кубинских англофилов не много. Одна из них — сходить в «Куба Либро», единственную на острове лавку англоязычной литературы.

Этот магазин, расположенный в зеленом районе Гаваны Ведадо, открыла давно живущая на Кубе журналистка из США Коннер Горри.

По словам Горри, вначале местные жители отнеслись к ее начинанию с некоторым подозрением, но потом все «приветствовали его с раскрытыми объятиями, увидев наши культурные программы, высококачественную литературу и нашу открытость всем местным жителям».

Власти, по словам Горри, уже не борются с «подрывной» литературой: «Государственное издательство только что напечатало роман Джорджа Оруэлла «1984», и он продается в государственных книжных».

«Туризм на подъеме, деловые связи с миром растут, и кубинские власти поощряют изучение английского. Так что наш магазин стал нужен людям», — добавляет Горри.

В последние несколько месяцев в Гаване, кроме джазового фестиваля, прошли также ежегодный фестиваль латиноамериканского кино и международный фестиваль балета.

Во время таких международных слетов лучше всего заметна оттепель в отношениях Кубы и США. Решение администрации Обамы восстановить дипломатические отношения и снять с Кубы торговое эмбарго, вне всякого сомнения, сблизило кубинцев и североамериканцев.

С обеих сторон есть люди, которые боятся, что процесс пойдет вспять. Избранный президент США Дональд Трамп в одном из своих многочисленных не очень внятных твитов пообещал «разорвать сделку, если Куба не пожелает заключить сделку получше для кубинского народа, кубинцев в США и США в целом».

Но что бы ни сделали Трамп и власти Кубы, ученики в школе имени Хесуса Суареса пока учат английский — просто чтобы иметь возможность разговаривать с остальным миром.