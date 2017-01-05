Как Беларусь заработала на российско-украинской войне 13 Денис Лавникевич, Газета.Ru

5.01.2017, 10:17

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Фото: Photo XPress

Беларусь оказалась единственной страной в регионе, которая получает целый ряд выгод от войны на востоке Украины.

Беларусь, которая с декабря 2014 года находится в состоянии очередного экономического кризиса, использует любую возможность заработать. Уход России с украинского рынка предоставил Минску возможность занять эту нишу и извлечь значительную экономическую выгоду из кризиса в отношениях Москвы и Киева.

В этой ситуации какие-то идейные предпочтения быстро отошли на второй план. Официальный Минск, курирующий все внешнеэкономические проекты, сумел с пользой для себя развить торгово-экономические отношения с Украиной.

Уже в первой половине 2016 года Украина заняла второе место после России по экспорту белорусских товаров и четвертое — по импорту.

Хотя товарооборот между Беларусью и Украиной постоянно растет по объему, он периодически снижается в денежном выражении. Причина — колебания цен на энергоносители и общая нестабильность экономической ситуации.

Но главная перемена все же в другом. Если до конца 2013 года Беларусь и Украина конкурировали за ресурсы России и за сотрудничество с Москвой, то после смены власти в Киеве такой конкуренции больше нет. Вместо нее Минск и Киев предпочитают развивать двустороннее сотрудничество.

При этом интерес белорусских властей даже не чисто финансовый. Официальный Минск с какого-то момента начал использовать Украину как своего рода мост на Запад.

Сближение Украины с Западом белорусское руководство, декларирующее «многовекторную внешнюю политику», восприняло как окно возможностей, которые можно использовать для реализации задумки по налаживанию отношений с Западом.

Не случайно же высокопоставленные белорусские чиновники так часто встречаются, к примеру, с Михаилом Саакашвили. В какой-то момент СМИ двух стран даже начали называть одесского губернатора «главным лоббистом интересов Беларуси на Западе».

Сегодня можно выделить несколько основных направлений, по которым развивается белорусский бизнес «на Украине».

Транзит

С начала конфликта на Украине роль Беларуси как транзитного коридора сильно выросла. После того как Россия и Украина прекратили авиасообщение, компания «Белавиа» резко увеличила доходы, значительно расширив свои перевозки во многие украинские города. Фактически Минск стал транзитным узлом в авиасообщении между Украиной и Россией.

Одновременно Украина сейчас борется за транзит белорусских экспортных грузов, и прежде всего калийных солей. Украинцам приходится конкурировать с Литвой и Латвией, через порты которых идет основной поток белорусского экспорта. А Киев хотел бы привлечь белорусскую продукцию в свои транзитные порты, и прежде всего в Одессу. И это вполне возможно, если белорусские производители получат от Украины достаточные скидки. Впрочем, есть риск, что тогда аналогичные скидки предоставят и Литва с Латвией.

Главная статья дохода Беларуси на транзите связана с тем, что Россия с 1 января 2016 года запретила ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является Украина.

Кроме того, с 1 января прекращено действие зоны свободной торговли с РФ, по условиям которой украинские товары поступали на территорию России по нулевой ставке таможенного тарифа. Таким был российский ответ на решение Киева не откладывать введение Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.

Уже через день после начала действия российского эмбарго премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина выходит из зоны свободной торговли с Россией, поднимает пошлины на все российские товары и вводит торговое эмбарго на ряд товаров, изготовленных в России.

Результатом стала новая роль Беларуси — как страны-посредника, транзитера (в том числе в «серых» торговых схемах) между Россией и Украиной. Беларусь моментально стала главным импортером украинских фруктов.

По данным украинской налоговой службы, уже в ноябре 2015-го белорусские фирмы закупили 99,63% экспортируемых украинских фруктов на сумму в $ 554 тыс. Главные статьи украинского плодового экспорта в Беларусь — яблоки, сливы, груши, персики, абрикосы, арбузы и дыни.

«У нас никто и не сомневается, что дальше все фрукты, что мы привозим, просто идут в Россию под видом белорусской продукции. Собственно, наши белорусские партнеры это от нас особо и не скрывают, — говорит Олег Денисенко, владелец небольшой фирмы по грузоперевозкам. — Да вы сами посмотрите: наши дыни или персики еще могут быть интересны белорусам, согласен (и то не в таком количестве). А вот яблок, слив, вишен и прочих груш на местном рынке и так с избытком. То есть у белорусских посредников, просто перепродающих овощи и фрукты в Россию, единственная проблема — оформить на них сертификаты как на белорусскую продукцию».

Продукты нефтепереработки

По итогам 10 месяцев 2016 года доля белорусского бензина в балансе украинского рынка составила 55%, дизтоплива — 48%, а всего украинский рынок принял около 3,3 млн т топлива из Беларуси. В результате может быть повторен исторический рекорд 2012 года, когда на Украину было поставлено более 4 млн т белорусских нефтепродуктов. И это оказалось одной из самых ярких демонстраций выгодности для Беларуси конфликта на Украине.

Рост белорусских поставок дизтоплива был прежде всего связан с российским эмбарго на поставку дизельного топлива на Украину. Причем на первом этапе белорусские фирмы просто оформляли на себя российское топливо, которое не могло официально ввозиться на Украину.

После введения запрета произведенное на российских НПЗ топливо начало сертифицироваться в Белоруссии как ТДЭ (топливо дизельное экспортное) и отгружаться на Украину как белорусский продукт через белорусские компании. В числе посредников украинские и белорусские источники называют «Интерсервис» (владельцы Александр Шакутин и Николай Воробей) и «Энерго-ойл» (Алексей Олексин).

Позднее Мозырский НПЗ в значительной степени начал работать на поставки на Украину — тем более что в Европе одновременно снизился спрос на белорусские нефтепродукты.

В свою очередь, более чем 80%-ный рост поставок бензина был главным образом связан с переориентацией на белорусскую продукцию сети заправок ОККО — крупнейшего продавца бензина на Украине. Впрочем, и другие украинские заправочные сети нарастили поставки из Беларуси.

Рост украинского спроса на белорусское топливо — это долгосрочная тенденция. Причина в том, что в ходе конфликта Украина потеряла второй в стране по величине Луганский НПЗ, и заместить его в обозримом будущем нечем. Любопытно, что топливо для Украины белорусы вырабатывают из беспошлинной российской нефти.

Полезная труба

Развитие конфликта на Украине сделало эту страну закрытой для транзита российского газа в Европу. В этих условиях резко возросло значение Беларуси как транзитера в Европу российских газа и нефти.

Правительство Беларуси не спеша и без особой огласки, но все же ведет переговоры с «Газпромом» о возможности строительства на территории страны газопровода «Ямал — Европа — 2» — второй «нитки» газопровода «Ямал — Европа». Идею такого строительства еще в 2012 году высказал российский президент Владимир Путин. Для Беларуси строительство газопровода означает многомиллиардные инвестиции, а в дальнейшем — доходы от транзита газа и аренды земли для газотранспортной инфраструктуры.

Еще до событий на Украине проект «Ямал — Европа — 2» обсуждался за закрытыми дверями на встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина 15 марта 2013 года в Санкт-Петербурге.

«Лукашенко увидел отличную возможность отобрать транзит газа у несговорчивой Украины, не желающей сотрудничать напрямую с «Газпромом», — сказал тогда «Газете.Ru» один из белорусских экспертов. — «Газпром» планирует на треть увеличить транзит через Беларусь (около 15 млрд куб. м в год). Это позволит «Газпрому» не только сэкономить на поставках в Европу, но и надавить на Киев… Беларусь постепенно отбирает транзитную роль у Украины».

Вскоре после тех переговоров, 3 апреля 2013-го, президент России на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером заявил о необходимости вернуться к проекту газопровода «Ямал — Европа — 2».

«Мы в связи с «Северным потоком» и «Южным потоком» фактически отказались от проекта «Ямал — Европа — 2». По «Южному потоку» мы уже практически начали работы, и я просил бы вернуться к проекту «Ямал — Европа — 2», — сказал тогда Путин.

«Мы прорабатываем варианты строительства газопровода по территории Беларуси с пониманием того, что сегодня транзит через территорию Беларуси по трубопроводу «Ямал — Европа» является самым экономически эффективным», — ответил президенту России Алексей Миллер.

Вооруженное сотрудничество

Отдельное и очень доходное направление белорусско-украинского бизнеса — это сотрудничество в военно-технической сфере. Для Киева оно актуально как минимум потому, что в стране идет война, для Минска — потому, что дает возможность задействовать оставшуюся со времен СССР развитую систему предприятий ВПК.

За несколько последних лет Беларусь и Украина реализовали ряд совместных военно-технических проектов, в том числе с выходом на мировые рынки вооружений. Примеры совместной продукции — противотанковые ракетные комплексы «Скиф», «Шершень» и «Каракал», комплекс ПВО «Стилет».

Отдельная тема — выпуск в Беларуси вертолета Ми-8МСБ. Специально под этот проект официальный Минск даже продал украинской компании «Мотор Сич» свое ОАО «Оршанский авиаремонтный завод».

В 2014-м Беларусь оказала Украине услуг по ремонту военной техники в 2,4 раза больше, чем в 2013 году. Сумма контрактов — $ 11 млн.

Например, на белорусском 558-м авиаремонтном заводе в Барановичах ремонтируются и восстанавливаются украинские военные самолеты. Там же модернизируется система управления огнем и обнаружения целей. Официальных данных за более поздние периоды не публиковалось.

В 2015 году Беларусь поставила на Украину двигателей и ремонтных комплектов для легкобронированной техники (БТР, БМП) как минимум на $ 2 млн. Также Украина получила от Минска аккумуляторных батарей для танков и БМП на $ 2,19 млн.

Помимо этого, Беларусь активно поставляет на Украину, в основном для нужд ВСУ и нацгвардии, оптику для стрелкового оружия: монокуляры и тепловизоры, коллиматорные и другие прицелы, дальномеры и устройства прицеливания для техники. Сюда нужно добавить устройства на жидких кристаллах (мониторы, экраны прицельных устройств в БТР-4 и т.д.).

«В 2014 году, с началом боевых действий, украинский рынок открылся для белорусской техники двойного назначения. Прежде всего, грузовиков «МАЗ» и тягачей МЗКТ. Белорусские тягачи на постсоветском пространстве вообще вне конкуренции. А «МАЗы» хоть и не самые лучшие грузовики, но все же намного лучше ужасных украинских «КрАЗов», — напоминает белорусский эксперт Сергей Марцелев. — Беларусь также старается использовать потенциал украинского военно-промышленного комплекса в своих целях, для налаживания собственного производства вооружений. Например, уже в 2014 году украинских специалистов с военных заводов приглашали переезжать в Беларусь прямо с семьями».

Денис Лавникевич, Газета.Ru