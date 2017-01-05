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В Польше начали предоставлять финансовую помощь владельцам Карты поляка

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  • 5.01.2017, 10:43
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Фото: charter97.org/Иван Межуй

В одном только Мазовецком воеводстве за материальной помощью обратились уже несколько десятков человек.

С нового года владельцы Карты поляка могут рассчитывать на финансовую помощь для покрытия расходов на аренду жилья в Польше в случае, если заявка на разрешение на постоянное пребывание была подана после 1 января. Это результат обновленного Закона о Карте поляка, который вступил с начала 2017 года, сообщает «Радио Польша».

Пресс-секретарь Мазовецкого воеводы Ева Филипович сказала, что такая помощь будет выплачиваться максимум в течение 9 месяцев как владельцу Карты поляка, так и ближайшим членам его семьи, пребывающим в Польше.

Ева Филипович объясняет, что в Мазовецком воеводстве заявление о предоставлении помощи можно подать в Управлении по делам иностранцев в Варшаве или в представительствах этого ведомства в других городах.

Сегодня Карту поляка имеет около 180 тыс. иностранцев. Этот документ подтверждает принадлежность к польскому народу, а выдается она с 2008 года лицам польского происхождения, проживающим в 15 странах бывшего Советского союза.


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