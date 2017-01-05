10 инициатив белорусов, которыми можно гордиться 3 5.01.2017, 10:35

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Несмотря на все сложности, с которыми пришлось столкнуться белорусам в 2016 году, у нас все же есть поводы для оптимизма.

«Салiдарнасць» нашла несколько хороших поводов для оптимизма в 2016 году, к которым белорусские власти не имели никакого отношения.

1. Белорусский маскарад и Facebook

В марте неожиданная новость разорвала шаблон для многих белорусов – крупнейшая в мире социальная сеть Facebook решила купить белорусскую компанию, разработавшую мобильное приложение MSQRD.

О покупке сообщил сам Марк Цукерберг, который снялся в маске Железного человека и заявил, что отныне белорусы будут работать вместе с ним. Сумма, которую американцы согласились заплатить за приложение, позволяющее накладывать маски на лица в реальном времени и снимать с ними селфи и видео, не оглашается. Однако известно, что налоги со сделки будут заплачены в Беларуси.

2. Белорусы создают конкуренцию американцам

В начале года пришла еще одна новость, которой Беларусь может гордиться. Создатели белорусско-израильского приложения для общения Viber решили на этом не останавливаться – и запустили новый проект.

Они создали программу по удобному вызову такси под названием Juno, воспользоваться которой предприниматели предложили жителям Нью-Йорка.

Проект получился настолько сильным, что вызвал беспокойство знаменитой американской компании Uber, которая пригрозила уволить тех своих водителей, которые будут уличены в использовании белорусского приложения.

Интересно, что всего за год активной работы штат минского офиса Juno Lab достиг 80 человек – и продолжает расширяться.

3. Белорусские овощи круглый год

Пока государственные сельхозпредприятия просят очередных дотаций из бюджета, белорусские фермеры показывают настоящий класс.

Столинский фермер Иван Гриб, который в 90-е начинал выращивать огурцы в самодельной теплице, взял кредит в польском банке – и построил теплицу по европейскому образцу. Температуру и влажность там регулирует компьютер, а помидоры теперь можно выращивать круглый год.

– Построили котельную, чтобы обогревать теплицу. Вот здесь газ можно переключить на дизельное топливо, и будет работать. Это на тот случай, если Путин решит нам газ отключить, – смеется хозяин.

4. Беспилотники и посевная

Белорусские изобретатели нашли способ, как облегчить жизнь аграриям. Программист Вячеслав Мазай и географ Всеволод Генин решили создать онлайн-сервис для мониторинга состояния полей OneSoil. Идея ребят должна помочь сельхозпредприятиям всерьез увеличить урожайность и сэкономить топливо.

Собирая информацию с помощью беспилотных летательных аппаратов, сервис способен анализировать данные и давать фермерам ценные советы, которые позволяют сэкономить около 250 тысяч долларов за один сезон.

5. Белорусская картошка для чипсов

Несмотря на славу картофельной страны, белорусские производители чипсов были вынуждены до недавних пор завозить этот продукт из России или Польши. Специальный «хрустящий» сорт картофеля белорусские аграрии вывели вместе с известным производителем чипсов – компанией «Онега». Теперь белорусы готовы всерьез конкурировать даже со знаменитыми Lays.

6. Бабарико и краудэкономика

Среди инициатив года также стоит отметить и некоторые прогрессивные мысли, озвученные белорусскими бизнесменами. В частности, банкир Виктор Бабарико, выступая на конференции в сентябре, напомнил о вызовах, которые уже скоро будут стоять перед белорусской экономикой:

– Как сделать государство эффективным? – задался вопросом он. – Берем расходную часть бюджета... И у всех возникает вопрос, а что хорошего на эти деньги делается? Есть у нас классные выставки, постановки? Да, есть «Славянский базар», но остальное все очень ограниченно.

Затем банкир смело предложил внедрить на государственном уровне подход краудфандинга.

– Представьте, государство приходит и говорит всем желающим: ребята, у меня есть бюджет, который исчисляется миллионами. Если ты собрал 20, 30 или 50% от нужной суммы на свой проект, я тебе остальное дофинансирую. Чувствуете разницу? Это были бы гарантированно интересные проекты и эффективное расходование бюджета.

7. Голая правда о госпредприятиях

Еще одним откровением стало выступление бизнесмена Михаила Андреева, который предложил распродать по частям убыточные белорусские предприятия, а деньги раздать людям. И объяснил, почему это выгодно всем жителям Беларуси:

– У нас каждое четвертое предприятие убыточное... Как решить проблему людей? Я здесь вообще проблемы не вижу, так как мы сейчас на содержание госпредприятий тратим в разы больше, чем тратили бы на нормальное пособие по безработице.

Если сделать его в размере 600 рублей, то ни один рабочий не вернется на завод. Его можно сделать хотя бы 200-300 рублей, чтобы человек не чувствовал страха перед увольнением. И разрешить ему полгода или год сидеть на этом пособии. А за это время нужно закрывать и продавать те предприятия, которые генерируют самые большие убытки. И другого пути здесь я просто не вижу.

8. Дешевые дома по английскому рецепту

Выступая в Минске, британский предприниматель и архитектор Аластер Парвин рассказал об инновационном методе строительства недорогих жилых домов, который можно применить в Беларуси.

– Дело в том, что дома, как в Великобритании, так и в Беларуси, строятся централизованно большими строительными компаниями. Такое жилье стоит очень дорого – и в этом есть главная проблема, – сказал он.

И предложил белорусским архитекторам разработать проекты частных домов, которые можно было бы самостоятельно построить без специального оборудования, бесплатно скачав из интернета нужную документацию:

– Каждый сможет с помощью «умного» станка вырезать необходимые детали. После этого дом собирается как конструктор с помощью соединительных болтов. Причем, это можно сделать без специальных знаний и не прибегая к услугам строителей. Такие дома могут быть дешевле на 30-40%! – предложил белорусам он.

9. Журнал «Имена» и социальный краудфандинг

Неординарное явление стартовало в 2016 году и в белорусской медиасфере. Журналистка Екатерина Синюк организовала новый проект – журнал «Имена», в котором она предложила не просто публиковать информацию о белорусах, которые нуждаются в поддержке общества, но и помогать им деньгами.

За короткое время журнал, при активном участии своих читателей смог решить проблемы многих инвалидов и других людей, нуждающихся в поддержке, а также защите своих прав.

10. Солнечная электростанция в зоне отчуждения

На фоне очередного белорусско-российского газового спора и постоянных скандалов вокруг строящейся АЭС, одной из самых важных инициатив года выглядит строительство мобильным оператором Velcom крупной солнечной электростанции в Гомельской области.

Станция с рекордной для белорусских реалий мощностью 22,3 МВТ способна замещать около 7 тысяч кубометров природного газа и сможет обеспечить электроэнергией несколько тысяч семей. Независимо от политической конъюнктуры, цены на газ и настроения хозяев московского Кремля.