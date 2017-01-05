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Экс-главу футбольного арбитража Беларуси осудили на пять лет

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  • 5.01.2017, 11:08
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Андрей Жуков
Фото: Прессбол

По мнению обвинения, за назначение судей на определенные матчи Андрей Жуков брал взятки в размере $ 100−200.

Суд Центрального района Минска приговорил бывшего директора департамента судейства и инспектирования Белорусской федерации футбола Андрея Жукова к 5 годам заключения в колонии усиленного режима и конфискации имущества, сообщает tut.by.

Он также не сможет занимать руководящие должности в течение 5 лет. Ранее Белорусская федерация пожизненно признала Андрея Жукова персоной нон грата.

Также Андрей Жуков оплатит штраф в 500 базовых величин.

Напомним, что в ходе следствия Жукову было предъявлено обвинение по ч. 1, 2 ст. 430 (Получение взятки, получение взятки повторно) УК Беларуси, а затем и по ч. 2, ст. 426 (Превышение власти или служебных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности).

По мнению обвинения, за назначение судей на определенные матчи Андрей Жуков брал взятки в размере $ 100−200.

Отметим, что Жуков компенсировал ущерб, составивший 912 белорусских рублей.


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