Минская ГАИ пообещала эвакуировать авто, мешающие уборке снега 14 5.01.2017, 11:25

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Фото: tut.by

В связи со снегопадом Axel столичная милиция решила действовать бесцеремонно.

Столичная Госавтоинспекция потребовала от водителей не оставлять транспортные средства на проезжей части и не мешать уборке снега, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

"Транспортные средства, которые будут затруднять работу спецтехники, будут эвакуированы", – подчеркнули в пресс-службе.

Минская милиция оказывает помощь в обеспечении дорожной безопасности и общественного порядка, помогает коммунальным службам в уборе снега и обеспечении бесперебойной работы транспорта.

Водителей также предупредили: в эти дни не оставаться равнодушными к другим участникам дорожного движения и при возникновении на дорогах нештатных ситуаций приходить на выручку друг другу.

Кроме того, в ГАИ напомнили о необходимости с учетом сложной дорожной обстановки выбирать безопасный скоростной режим, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал, а также не совершать резких маневров, которые могут привести к ДТП.