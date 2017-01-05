Трамп взял в Белый дом трижды уволенную участницу своего телешоу 1 5.01.2017, 11:34

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Омароса Манигол и Дональд Трамп

Специально созданная должность пока не имеет названия, но будет связана с привлечением общественности к работе администрации.

Избранный президент США Дональд Трамп намерен предложить должность в Белом доме бывшей участнице телешоу «Подмастерье», ведущим которого был сам миллиардер.

По данным агентства Associated Press (перевод – lenta.ru), работа Омаросы Манигол (Omarosa Manigault) будет связана с участием общественности в работе администрации. Точной информации о ее будущих обязанностях, а также о названии самой должности, пока нет.

Манигол была активной участницей предвыборной кампании Трампа. Кроме того, она уже трудилась в американской администрации — в аппарате президента-демократа Билла Клинтона она работала в сфере подбора персонала, была сотрудницей Минторга, а также была ассистенткой в штате тогдашнего вице-президента Альберта Гора, уточнял в 2004 году журнал People.

Вскоре после запуска «Подмастерья» в 2004 году Трамп, ведущий шоу, «уволил» ее из программы. После перезапуска проекта Манигол возвращалась в шоу, однако еще дважды подверглась процедуре увольнения — в 2011 и 2013 годах.

Реалити-шоу «Подмастерье» было запущено на американском телеканале NBC в 2004 году. Участники боролись за право стать помощником Трампа, который выступал в роли ведущего (после 2015 года проект приостановили, поскольку республиканцу пришлось сосредоточиться на президентской гонке). Победитель программы получал право руководить одной из компаний Трампа, получая на этой должности 250 тысяч долларов в год. В 2017 году «Подмастерье» возобновили (первый выпуск вышел в эфир 2 января). Ведет шоу актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.

Дональд Трамп победил на президентских выборах, состоявшихся 8 ноября 2016 года, выиграв у демократа Хиллари Клинтон. Его инаугурация пройдет 20 января.