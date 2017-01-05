На выходных будет до 32 градусов мороза 8 5.01.2017, 12:08

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Но в середине следующей недели ожидается потепление.

До минус 32 градусов может понизиться температура воздуха в предстоящие выходные, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В Гидромете пояснили, что в ночь на 6 января во многих районах Витебской области температура воздуха понизится до минус 25-26 градусов, в связи с чем синоптики объявляют оранжевый уровень опасности. В ночные часы 7-8 января на большей части территории страны воздух охладится до 25-27 градусов мороза, по северо-западу при прояснениях - до минус 28-32 градусов.

В пятницу, 6 января, ожидается переменная облачность. В отдельных районах, преимущественно по юго-восточной части страны, пройдет кратковременный снег, возможна слабая метель. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет северный 5-10 м/с, в юго-восточных районах - порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 19 до минус 24 градусов, по Витебской области прогнозируется 25-26 градусов ниже нуля, днем будет 16-22 градуса мороза. По юго-восточной части страны температура в течение суток составит минус 13-18 градусов.

"К середине недели на территорию страны начнут поступать воздушные массы с Западной Европы, мороз ослабеет", - отметили в Гидромете.

В среду, 11 января, погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления. В отдельных районах страны пройдет кратковременный снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 7-14 градусов, при прояснениях она понизится до 19 градусов, днем будет 5-12 мороза.