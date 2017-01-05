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Барак и Мишель Обама устраивают прощальную вечеринку

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  • 5.01.2017, 12:29
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В Белом доме состоится Обама-пати по случаю окончания его президентского срока.

Завтра, 6 января, президент США Барак Обама и первая леди Мишель Обама устроят «прощальную» вечеринку для близких друзей, финансовых доноров и сотрудников. Об этом со ссылкой на свой источник в Белом доме The Washington Post, пишет liga.net.

По словам инсайдера, приглашение посетить мероприятие в Белом доме среди прочих получили музыканты Стиви Уандер, Бейонсе, Ашер, Jay Z, актеры Сэмюэль Джексон и Брэдли Купер, телеведущая Опра Уинфри, режиссеры Джей-Джей Абрамс и Джордж Лукас.

Как пишет издание, фотографии с вечеринки вряд ли попадут в СМИ, так как на входе у приглашенных, вероятно, заберут мобильные.

Прощальная речь Обамы по поводу окончания его каденции будет произнесена 10 января в Чикаго. Спустя 10 дней после этого состоится инаугурация избранного 45-м президентом США Дональда Трампа.


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