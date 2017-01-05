Юрий Захаренко: Лукашенко панически труслив 11 5.01.2017, 12:22

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Юрий Захаренко (второй слева), Геннадий Карпенко и Владимир Бородач

Многие слова экс-министра МВД с высоты сегодняшнего дня оказались пророческими.

1 января исполнилось бы 65 лет экс-министру МВД Беларуси Юрию Николаевичу Захаренко, похищенному 7 мая 1999 года.

Один из немногих политиков и офицеров, кто боролся за справедливость, искал пути реформирования правоохранительных органов и критиковал Александра Лукашенко. Он многое мог бы изменить, но жизнь его оборвалась в расцвете сил. Следствие, по традиции, молчит, хотя похищение и убийство Юрия Захаренко давно расследовано – просто нет мужества довести дело до суда.

Издание «Беларуская праўда» опубликовало одно интервью 20-летней давности, которое Юрий Захаренко дал «Народной воле» в июне 1996 года после отставки. Многие вещи с высоты сегодняшнего дня представляются пророческими…

— Итак, Юрий Николаевич, несмотря на конституционность и чистоту Вашей позиции, Вы остались незащищенными законодательной и судебной ветвями власти. Фактически Верховный Совет «сдал» Вас, согласившись, тем самым, с никем официально не исследованными формулировками «за нарушения финансово-хозяйственной деятельности и упущения в работе». Как Вы оцениваете происшедшее?

— Не сомневался, что будет именно так. Сегодня для защиты Конституции и законов нужно иметь мужество, а в парламенте собрались, в основе, игроки. «Раскинули» карты, заглянули в них и увидели, что при нажатии не на ту кнопку могут лишиться своих хлебосольных должностей.

Верховный Совет «сдал» не меня, а прежде всего себя. Дойдет очередь и до депутатов, если они не вспомнят вначале о Родине, а лишь потом о себе.

— Вы теперь вновь полковник?

— …Что считаю очередной бредовой идеей. Лишнее подтверждение тому, что автором этого «блестящего» государственного решения нужно срочно освидетельствоваться у медиков. Здесь слово – только за людьми в белых халатах.

— Чем собираетесь заняться и ощущаете ли на себе какое-либо «внимание сверху»?

— Это «внимание» чувствуется еще с 16 октября прошлого года, с того момента, как вооруженные охранники Лукашенко вломились в мой в кабинет.

Сегодня я оказался в изоляции с трудоустройством – все боятся его гнева. Но если издевательства со стороны Лукашенко не прекратятся (а сегодня в стране от его самодурства защитить некому), то я сам найду способ отстоять свое офицерское и человеческое достоинство, оградить от подлости себя, своих родных и близких.

Но я верю, что Беларусь все-таки скоро станет правовым государством, а не политической проституткой в чьих-то грязных руках.

— Юрий Николаевич, когда-то вы начинали в одной связке с Лукашенко. И все-таки – что это за человек?

— Прежде всего, у него не отнимешь умения «зажигать» людей, особенно на первоначальном этапе. Тонко чувствуя психологию простого человека и умея манипулировать его настроением, он очень легко ходит в доверие. По характеру вспыльчив, не терпит рядом образованных, интеллигентных людей, имеющих свое мнение. Чрезвычайно завистлив и до унижения приветлив с более сильным и нужным ему человеком. Сравните выражение его лица на собрании «вертикальщиков» и при встрече с Ельциным – земля и небо! Под маской простоватости и искренности улыбки скрывается совсем иное нутро.

Этот человек способен на клевету, обман и любую авантюру ради достижения своих тщеславных целей. Но, вместе с тем, панически труслив. Получает неописуемое удовольствие и прилив энергии от насилия, унижения человеческого достоинства. Лукашенко патологически мстителен.

А посмотрите на этот портретный ажиотаж. С благословения Лукашенко все окружение «молится» на его изображение. Маразм!.. Иначе, чем «мы», он себя уже не называет.

Аналитическое мышление – на нуле, и он компенсирует его отсутствие невежественной напористостью. Страстно любит интриганство и оживленно воспринимает компромат на людей, особенно на тех из своего окружения, кто настроен оппозиционно.

Помните, есть старая истина, по которой определяется степень единства взглядов – «поход в разведку». Лично я с Лукашенко не рискнул бы пойти туда, потому что он не способен на настоящую мужскую дружбу и чистоту отношений. В критический момент такие предают, и этому есть наглядные подтверждения. Об этом человеке лучше моей верующей мамы, наверное, не скажешь: у него нет Бога в душе…

— Поговорим о последних столкновения демонстрантов с милицией. Можно ли было, на ваш взгляд, избежать такого развития событий?

— Безусловно. Эти конфликты меня чрезвычайно расстроили.

А все от того, что идет продуманное и целенаправленное расслоение общества на два противоборствующих агрессивных лагеря, которое завершится кровью. А когда пахнет кровью, меньше всего думают о хлебе. Мы это уже проходили.

Что касается участия в политических разборках органов внутренних дел – их попросту превращают не в защитников, а в палачей своего народа, чему я постоянно противодействовал. Сегодня лозунг один: кто не поддерживает мнение Лукашенко – подлежит истреблению. Пока – моральному… Но вдохновители этой идеи не понимают простой вещи: милиция сильна не дубинкой и штыком, а доверием людей, вне зависимости от политических убеждений. Милиция – орган народный и служить должна законам.

Ситуации, подобно тем, что произошли в марте-апреле, создаются искусственно. А исполнителей, то бишь сотрудников, заставляют становиться заложниками политического авантюризма. Главный режиссер таких провокационных акций – САМ, который от насилия над людьми получает, как я уже сказал, патологическое удовлетворение, что свойственно натурам неуравновешенным. Вот такие и превращают Беларусь в гигантскую психушку.

Как первый президент, Лукашенко имел прекрасный шанс вписать в историю республики свое имя золотыми буквами. Но отныне буквы, чернее сажи, будут рассказывать будущим поколениям о том, каким не должен быть человек.

— И все же, Юрий Николаевич, несколько подробнее о событиях 26 апреля…

— В этот день, выражаясь милицейским языком, было сделано «притягивание к статье», и цель этого вполне ясна. В связи с тем, что имела место явная провокация во время проведения законного митинга, считаю, что прокуратура обязана прекратить производство в отношении всех лиц, кому «пришили» политическую окраску и опротестовать незаконные решения «выездных заседаний». Необходимо возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности тех, кто отдал незаконный приказ и насилии над людьми, в результате чего телесные повреждения и побои получили как представители гражданского населения, так и военнослужащие внутренних войск. Кстати, своим коллегам по милицейской форме скажу так: друзья, в шестом разделе закона Республики Беларусь «О милиции» четко обозначены ваши правовые гарантии. В статье 24 так и записано: «При получении приказов или указаний начальников и должностных лиц, противоречащих закону, работник милиции обязан руководствоваться законом». Так что не бойтесь произвола и умейте воспользоваться своими законными правами.

— Заканчивая тему последних митингов и столкновений, задам Вам еще один вопрос: будь вы у руля МВД, произошло бы подобное?

— Я приложил бы все усилия для избежания конфликта. Когда-то, заранее просчитав возникновение подобных ситуаций, наметил кое-какие пути стабилизации без силового вмешательства.

— Поделитесь.

— Поинтересуйтесь у г-на Агольца, это его головная боль. Хотя я сомневаюсь, что она у него болит по этому поводу.

— Юрий Николаевич, говорят, в ваше отсутствие на посту министра внутренних дел достигнуты ошеломляющие успехи в борьбе с преступностью?

— Да-а!? В таком случае — мои поздравления нынешним «рулевым» МВД. Что-что, а неплохо манипулировать цифрами некоторые умели всегда. Как и устраивать разного рода «показухи»…

Настоящая и серьезная борьба с преступностью сегодня никого не интересует. На первой плане — принцип «чем хуже, тем лучше». Пусть лучше людей беспокоит забота о собственной безопасности, нежели мысли и том, что происходит в республике на макроуровне. Приоритет нынче в том, чтобы отслеживать ситуации в трудовых коллективах.

О надлежащей эффективности борьбы с преступностью говорить не приходится и по той причине, что в стране нет трех необходимых для этого условий. Во-первых, объективной в этом заинтересованности президента и его окружения. Во-вторых, наличия свободной прессы для объективного информирования граждан и создания здравого общественного мнения. И, наконец, отсутствует реальное влияние общества на органы власти, как и зависимость властных структур от общественного мнения.

— Вопрос вам как профессиональному юристу с солидным стажем: какие конкретно статьи Уголовного кодекса Республики Беларусь нарушены президентом и его ближайшим окружением?

— Тут целый букет! Во-первых, нарушение Конституции и законов страны, умышленное невыполнение решений Конституционного суда – преступления, предусмотренные статьями 166, ч. 2 (злоупотребление властью или служебным положением; срок – до восьми лет лишения свободы), и 167, ч. 2 (превышение власти или служебных полномочий – от 3 до 7 лет).

Лукашенко грубо воспрепятствовал законной деятельности профсоюзов, за что по статье 133 предусмотрены исправительные работы до одного года. Кроме того, им умышленно ущемлены охраняемые законом интересы и права граждан выступать с критикой (ст. 136, ч. 2, срок – до двух лет).

А возьмите изгнанную за пределы республики независимую прессу! Та же вторая часть статьи 167: вновь от трех до семи лет!

Распространение позорящей и заведомо ложной информации печатным или иным способом – статья 128, ч. 1 и 2 (до 5 лет). Воспрепятствование путем обмана и угроз свободному осуществлению гражданином Республики Беларусь права избирать и быть избранным народным депутатом, вести предвыборную агитацию – статья 130, ч. 1–3, срок – до пяти лет.

В этом перечне есть масса преступлений, которые нанесли нашему государству гигантский экономический вред. Попросту, у налогоплательщиков украдены огромные деньги.

— А конкретно?

— Лукашенко необоснованно освободил от уплаты налогов зарубежную фирму, а это – еще раз статья 166, ч. 2. Лукашенко незаконно использовал крупные денежные средства при подготовке и проведении президентских выборов.

По статье 131, ч. 2 за это полагается до трех лет тюрьмы. Заключена незаконная сделка с гражданином США (бывшим ранее судимым соотечественником, к личности которого еще предстоит вернуться по изготовлению золотых монет, что опять-таки нанесло значительный вред государственным интересам нашей страны. И здесь – статья 166, ч. 2. Наконец, на непредусмотренные бюджетом народные деньги, без разрешения Верховного Совета, приобретена дорогостоящая техника (автомашина, самолет), теннисные корты, образована мощная «карманная» служба безопасности и переоборудована личная резиденция Лукашенко.

Кому были выгодны эти сделки и в чей карман пошли немыслимо огромные деньги? – думаю, на эти вопросы нынешним власть имущим отвечать придется. И крепко. Впрочем, перечень нужно временно приостановить, ибо «каждому фрукту – свой сезон»…

— Что еще «висит» на упомянутых вами персонах? Если можно – также с «привязкой» к конкретным статьям УК.

— Дача указания о применении насилия в отношении народных депутатов Верховного Совета, кратковременное лишение свободы народного депутата и рабочих метрополитена (статьи 162, ч. 2 и 167, ч. 2).

На сессии парламента Лукашенко громко заявил о том, что его не было в здании Дома правительства. Удивительно короткая память! Надеюсь, Александр Григорьевич вспомнит, как он снимал государственный флажок со своего автомобиля, на котором затем тайно приехал в Дом правительства, где лично руководил расправой…

— Кстати, а что за анонимный звонок о якобы заминированном Доме правительства?

— Этот вопрос адресую главному «дирижеру» этой «постановки» – А.Г. Лукашенко. Рекомендую также отдельным восстановить в памяти историю известного выстрела под Лиозно. А непосредственным организаторам этого трюка советую также заглянуть в тот же УК, где черным по белому определена соответствующая мера наказания.

— Раз уж вы упомянули об известных событиях годичной давности в Овальном зале, то в контексте приостановления Генеральной прокуратурой данного дела «за неустановлением всех действовавших там лиц» скажите: что за таинственная «третья сила» проверяла крепость печенок народных депутатов Верховного Совета?

— В то время я находился в больнице, где мне сделали операцию. Но это нетрудно проследить. Нужно лишь вспомнить, кто после этого стал шефом президентской службы безопасности. Между прочим, черная маска этому человеку очень даже к лицу. И зря 16 октябре прошлого года в мой кабинет он приехал без нее…