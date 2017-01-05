Уникальную белорусскую банкноту продают за $200 2 5.01.2017, 12:55

Минчанин нашел необычную банкноту номиналом в 5 рублей с восьмизначным номером.

Об этом сообщает сайт «Белорусская бонистика». Уникальность банкноты в том, что серийный номер белорусских денег образца 2009 года обычно состоит из семи цифр.

Серийный номер этой банкноты номиналом пять рублей — АВ 10000000. Бонисты предполагают, что наличие банкноты с восьмизначным номером следует расценивать как брак, хотя «существование такой банкноты полностью закономерно, так как тираж каждой серии банкнот (кроме серии замещения) составляет 10 миллионов экземпляров».

Также коллекционеры подтвердили подлинность этой банкноты: «Все цифры номера банкноты под воздействием УФ-излучения обладают свечением, аналогичным цифрам на других банкнотах. Кроме этого, на банкноте присутствуют все публичные защитные элементы. Исходя из этого, можно утверждать, что банкнота и ее номер являются подлинными».

«Найти банкноту с восьмизначным номером это очень большая удача, но владельцу этой банкноты повезло еще больше т.к. на лицевой стороне есть еще один брак в виде непропечатки участка фонового элемента (у левого края)», — пишут бонисты.

Ориентировочную стоимость необычной банкноты специалисты оценивают в 150−200 долларов, хотя точную цену определить довольно сложно: ранее таких банкнот не находили и не продавали.

Напомним, ранее белорусского «зайчика» продали за $105 на аукционе.