Под Ушачами ковш бульдозера разрезал маршрутку пополам 7 5.01.2017, 13:09

Фото: МЧС

Один из пассажиров маршрутки погиб, четверо госпитализированы.

Сегодня в 6:13 на трассе Р46 Лепель — Полоцк — граница России в Ушачском районе столкнулись маршрутное такси и бульдозер, который транспортировали на грузовике. Столкновение произошло по касательной, и ковш бульдозера буквально срезал борт микроавтобуса.

Как сообщили onliner.by в Витебском областном управлении МЧС, в результате ДТП погиб один из пассажиров маршрутки, еще четыре человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

ГАИ по факту ДТП проводит проверку.