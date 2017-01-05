закрыть
5 января 2017, четверг, 14:05
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Под Ушачами ковш бульдозера разрезал маршрутку пополам

7
  • 5.01.2017, 13:09
Фото: МЧС

Один из пассажиров маршрутки погиб, четверо госпитализированы.

Сегодня в 6:13 на трассе Р46 Лепель — Полоцк — граница России в Ушачском районе столкнулись маршрутное такси и бульдозер, который транспортировали на грузовике. Столкновение произошло по касательной, и ковш бульдозера буквально срезал борт микроавтобуса.

Как сообщили onliner.by в Витебском областном управлении МЧС, в результате ДТП погиб один из пассажиров маршрутки, еще четыре человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

ГАИ по факту ДТП проводит проверку.

Фото: МЧС

Мнение

Когда закончится «везение» Кремля
Когда закончится «везение» Кремля Александр Гольц
У Лукашенко шансов нет
У Лукашенко шансов нет Лев Марголин
Год Путина. Шампанское перед стратегическим поражением
Год Путина. Шампанское перед стратегическим поражением Виталий Портников
Отсчет начинается
Отсчет начинается Ирина Халип


Интервью

Наталья Радина: Идет процесс отстранения Лукашенко от власти
Наталья Радина: Идет процесс отстранения Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле