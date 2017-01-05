Под Ушачами ковш бульдозера разрезал маршрутку пополам

Под Ушачами ковш бульдозера разрезал маршрутку пополам7
- 5.01.2017, 13:09
Один из пассажиров маршрутки погиб, четверо госпитализированы.
Сегодня в 6:13 на трассе Р46 Лепель — Полоцк — граница России в Ушачском районе столкнулись маршрутное такси и бульдозер, который транспортировали на грузовике. Столкновение произошло по касательной, и ковш бульдозера буквально срезал борт микроавтобуса.
Как сообщили onliner.by в Витебском областном управлении МЧС, в результате ДТП погиб один из пассажиров маршрутки, еще четыре человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
ГАИ по факту ДТП проводит проверку.