Обнаружен невероятный эффект дневного сна 5.01.2017, 13:15

Всемирно известных гениев объединяет привычка немного вздремнуть днем.

Всего 30 минут, которые человек выделит для сна после обеда, в разы повысят его производительность, настроение и даже подлечат сердце, пишет издание newsyou.info.

Всемирно известных гениев, кроме, собственно, их гениальности, объединяет еще одно: привычка немного вздремнуть днем. За этим занятием были замечены Никола Тесла, Джон Кеннеди, Уинстон Черчилль и сам Альберт Эйнштейн.

Сон – это наиболее экономичный и, конечно, приятный способ улучшить психическое и даже физическое здоровье человека. Всего 30 минут, которые человек выделит для сна после обеда, в разы повысят его производительность, настроение и даже подлечат сердце. Некоторые западные компании специально выделяют сотрудникам небольшой промежуток времени, в течение которого они могут вздремнуть.

Кроме того, послеобеденный сон является эффективным способом контролировать вес. Полчаса дневного сна увеличивают мышечный метаболизм на 40%. Следовательно, люди, стремящиеся к набору мышечной массы, наберут ее больше, а стремящиеся похудеть – не нарастят лишний жирок. Вдобавок сон помогает контролировать обеденный аппетит: готовясь ко сну, человек обычно съедает меньше.

Авиакомпании выяснили, что среди диспетчеров, работавших в две смены подряд, более бдительными были те, которые в один из перерывов вздремнули хотя бы 30–40 минут.