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Подстреленного милицией на Новый год минчанина взяли под стражу в реанимации

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  • 5.01.2017, 13:33

Следственный комитет заявил, что в крови у молодого человека обнаружено 2 промилле алкоголя.

Как сообщил «Еврорадио» официальный представитель Следственного комитета по Минску Сергей Кабакович, подозреваемого, согласно с санкцией прокурора, взяли под стражу. Он по-прежнему находится в реанимации, его состояние стабильно тяжелое. В Следственном комитете также говорят, что, по предварительным данным, в крови Андрея Г. после ранения было обнаружено около 2 промилле алкоголя. Более точные результаты станут известны после завершения экспертизы.

Согласно медицинскими нормами, уровень алкоголя в крови, равный 2 промилле, считается опьянением средней степени тяжести. Для мужчины весом около 80 килограммов он соответствует примерно 450 граммам алкоголя с 40% содержанием спирта. Друзья Андрея Г., которые отмечали Новый год вместе с ним, рассказывали Еврорадио, что их компания из 8 человек всего в ту ночь выпила около 5-6 бутылок водки.

Напомним, в новогоднюю ночь в Минске произошел инцидент со стрельбой: в результате конфликта милиционер тяжело ранил жителя столицы. По версии милиции, минчанин Андрей Г. неадекватно отреагировал на просьбу снизить громкость музыки и набросился на правоохранителя, пытаясь отобрать пистолет. В результате Андрей Г. получил два пулевых ранения и сейчас находится в реанимации под охраной, его состояние стабильно тяжелое. Сообщается, что милиционер в результате стычки получил травму головы и также находится на лечении.

Уголовное дело против 28-летнего минчанина возбудили по статье "Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему правопорядок" (ст. 363 УК). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.


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