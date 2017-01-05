Еще одна ступень по лестнице вниз Дмитрий Орешкин, «Ежедневный журнал»

5.01.2017, 13:59

Дмитрий Орешкин

Фото: Коммерсант

В целом все вокруг отлично. Только все-таки немного сердцу тревожно в груди: не перебор ли с количественными изменениями?

В целом все вокруг отлично. Заветам дедов и отцов по-прежнему верны. Только все-таки немного сердцу тревожно в груди: не перебор ли с количественными изменениями?

Когда я был маленький, у меня тоже была бабушка. И еще у двухсот моих сокурсников. Ее звали доцент Барулина, она нам рассказывала сказки про историю КПСС. И страшные повести про отрицание отрицания и переход количественных изменений в качественные. Мы слушали, трясясь от сладкого ужаса: оказывается, ученым невозможно быть, не овладев ленинской диалектикой. То есть Михайло Васильевич Ломоносов (имени которого был наш Университет) — не ученый. Не говоря о Норберте Винере (был такой тренер по художественной кибернетике) и целой шобле нобелиатов, никогда не слышавших про диамат.

Я это к чему. Что-то в единицу времени стало многовато количественных изменений. Полсотни (боюсь, уже больше) уважаемых соотечественников опочили от боярышныго стекломоя. 39 военных покалечились (боюсь, некоторые до смерти) во время жесткой посадки в Якутии. Раньше такие вещи называлось крушением, но диалектика совершенствуется — и терминология вместе с ней. В Сирии убили комбата С. Санчирова. В Турции — посла РФ А. Карлова.

Печально. Но для них хотя бы существует такое понятие, как профессиональный риск. А те 224 соотечественника из А-321, что 31 октября прошлого года взорваны в ответ на вторжение в Сирию — это как? Тогда мастера диалектики очень долго и убедительно, с цифрами и фактами в руках, рассказывали нам про изношенность двигателя, косо приваренный хвост, что экипаж отказывался лететь, а потом запрашивал аварийную посадку… В общем, в их обычном стиле. Не могут же они прямо сказать, что петух, возомнивший себя орлом, полез вершить судьбы человечества, не позаботившись об элементарной безопасности сограждан. Тоже обычный их стиль.

Представитель МИД М. Захарова справедливо назвала убийство посла терактом и пообещала, что виновные не уйдут от наказания. То есть помидорами этот покойный Мавлют Алтынташ не отделается. Суровая депутат ГД И. Яровая потребовала возбудить уголовное дело. И возбудили! Навальному теперь точно не отвертеться. Странно, что хранит молчание один из самых уважаемых наших диалектиков Г. Зюганов. Возможно, перебирает черновики, шлифует формулировки. В 2012 году он откликнулся на убийство К. Стивенса с истинно христианским состраданием: «Американского посла в Ливии расстреляли, как последнюю собаку. Это был главный специалист по ливийской «революции». Он получил то, что посеял». В этих кратких, но емких строках действительно есть что-то близкое к нынешней ситуации. Хотя при тов. Сталине говорили иначе: «расстрелять, как бешеных собак». Видите, не прошло и 80 лет, а большевики с присущей им тягой к новизне уже смягчили риторику. Диалектика!

К сожалению, на этом количественные изменения не кончаются. На Светлодарской дуге раненых с обеих сторон развозят десятками. Убитых, слава богу, меньше — но тоже хватает. Пока там выясняют, кто первым начал защищать «русский мир» на территории сопредельного государства, на минуту склоним голову перед памятью еще двух боевых самолетов с плавсредства «Кузьмич». Которые взлететь взлетели, а сесть, увы, не получилось. Слава богу (еще раз!), обошлось без боевых контактов, и оба пилота, кажется, живы. А ну как там бы еще и стреляли?!

Зато в Чечне порядок. Г-н Кадыров в очередной раз нашел и опять уничтожил последнюю группу шайтанов в городе Грозном. Увы, при этом были ранены и убиты несколько полицейских. Из которых, впрочем, никто не пострадал — в соответствии с законами диалектики.

Параллельно сообщают, что на выплату всем пенсионерам обещанных 5 тысяч денег временно не хватает; материнский капитал тоже индексировать не будут; пошел уже 25-й месяц подряд, как падают реальные доходы населения. Микро-серебряная свадьба! Падение составило 16 процентов. Пустяки, впереди осталось еще целых 84. Примерно столько же процентов сограждан одобряют деятельность президента В.В. Путина и считают, что дела в стране идут в правильном направлении.

Все верно. Вы, главное, держитесь там. На праздничном столе — импортозамещающие продукты. На трибуне Мавзолея — плоды земледелия и животноводства. Настойка боярышника вместо горячего сакэ (но нужно знать меру!). Коктейль «слеза комсомолки» — как знак возвращения к истокам. Доброго всем здоровья и хорошего настроения! А деньги — что? Когда-нибудь обязательно будут. Ну, в худшем случае — нет. Зато надысь мы опять не отдали Москвы французу! Заморозили беднягу на подступах к МКАД, у райсовета в Филях. А не хрена было садиться в наше партизанское такси.

Так что в целом все вокруг отлично. Заветам дедов и отцов по-прежнему верны. Только все-таки немного сердцу тревожно в груди: не перебор ли с количественными изменениями? В прошлый цикл мы с вечно молодыми дедовскими заветами развивались не в пример сплоченней и поступательней. Уверенно смотрели в будущее — из определяющего года пятилетки в решающий. (Или наоборот? Кто теперь вспомнит..) А потом вдруг накопленные количественные изменения ка-а-к пошли превращаться в качественные — мало никому не показалось.

Вот и сегодня — Сирия как Афганистан, Украина как Чехословакия… От победы к победе. Ох, многовато... Или ничего, в самый раз? Можно даже еще газку подбавить: Освенцим с хирургами в кожаных штанах еще нескоро. Там, за поворотом.

Короче, у нас с Маргаритой Симоньян, оказывается, много общего: во-первых, социальный оптимизм. Во-вторых, она тоже когда-то была маленькой. И у нее наверняка тоже была бабушка — как у каждой девочки в нашей советской стране. Трое их соседей умерли от алкогольного суррогата, еще двое по пьяни повесились. В трамвае, на остановке и просто на улице онанисты (явно заброшенные в морально устойчивый СССР из педофильской гейропы) все время норовили показать ей пипиську. Дважды ей стреляли в голову, но попали только один раз. И ничего, все нормально! Обычное счастливое советское детство — спасибо тов. Сталину. Вместе со всем советским народом она твердо шла от свершения к свершению. Чем-то напоминая Зою Космодемьянскую, Валентину Терешкову, Анку-пулеметчицу и Н.К. Крупскую — в самом высоком смысле этого слова.

И в итоге выросла вот такой умной, смелой, прямой. Всем на радость. Как благоуханная белая роза, мамой клянусь. Не то что вы, ботаники вонючие, которые жизни не видели. И сделала такое же умное и благоуханное телевидение. С открытым сердцем, не тая на Родину обид. Бережет традиции, бескорыстно служит Отечеству в лице вертикального руководства. Прям как Никита Сергеевич Михалков или Кристина Потупчик, которую аналогичное светлое чувство преобразило из деревенского уебища в столичную принцессу с авоськой, полной пятитысячных купюр.

Все они трепетно любят Россию и никому не позволят на нее клеветать. Это вызывает искреннее умиление и восторг. Наряду с понятными опасениями.

Не знаю, как вам, а на мой скромный вкус что-то опять многовато стало диалектиков. Таких же глубоких, ярких, наступательных, как наша покойная бабушка-доцент. Стоят плечом к плечу — не продохнешь и не скроешься.

Ну что ж. Все по плану. Сделан очередной немалый шаг на непростом пути назад. Преодолена еще одна нешуточная ступень на нелегкой лестнице вниз. С Новым годом, товарищи! Со старым счастьем.

Дмитрий Орешкин, «Ежедневный журнал»