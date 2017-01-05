Милиционер снова сбил женщину на пешеходном переходе? 9 5.01.2017, 14:42

11,312

ДТП произошло в Смолевичском районе под Минском.

Вечером 30 декабря 2016 года на трассе Слобода-Новосяды, неподалеку от деревни Кривая Береза Смолевичского района под колесами машины погибла женщина. По предварительной информации, женщина переходила дорогу "недалеко от пешеходного перехода".

Как сообщили "Еврорадио" в Следственном комитете, по факту ДТП возбуждено уголовное дело.

"Есть дело по статье 317 часть 2, "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека или причинение тяжкого телесного повреждения". Говорить, что там был пешеходный переход, или она шла по пешеходному переходу, недалеко от него или вне пешеходного перехода, сейчас не могу. Будет проводиться экспертное исследование, которое выяснит, где точно ее сбили", ― говорит официальный представитель Следственного комитета Сергей Кабакович.

По информации правоохранительных органов, водитель автомобиля с места ДТП сбежать не пробовал, а экспертиза показала, что он был трезв. Тем не менее, именно это ДТП активно обсуждается в социальных сетях вот уже не один день. Причина в водителе: очевидцы утверждают, что за рулем автомобиля был сотрудник милиции из Борисова.

Заместитель начальника Борисовского РУВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Андрей Шутко комментировать происшествие отказывается.

"Мы пока оставим это без комментариев ― будем разбираться", ― говорит Андрей Шутко в ответ на вопрос об участии в ДТП сотрудника их РУВД.

Как стало известно из информированных источников в правоохранительных органах, наезд на женщину действительно совершил действующий сотрудник Борисовского РУВД. По словам нашего собеседника, милиционер был не на службе, ехал по личным делам, был трезв и не пытался сбежать с места происшествия. Мол, не нужно акцентировать внимание на месте его работы, так как любой водитель не застрахован от вероятности попасть в дорожно-транспортное происшествие. И уверяет, что никто замолчать дело либо "отмазать" сотрудника милиции не пытается ― следователи районного управления Следственного комитета разбираются в ситуации.

Ранее, 26 ноября в деревне Дарево Ляховичского района временно исполняющий обязанности начальника ГАИ Барановичского ГУВД в нетрезвом состоянии сбил 36-летнюю жительницу Слуцка. Женщина погибла, в отношении милиционера возбуждено уголовное дело, он находится под стражей.