Владелец магазина: «Погоня» всюду вытесняет советскую символику 1 5.01.2017, 14:47

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В Беларуси резко вырос спрос на патриотические подарки.

О том, какие подарки в национальном стиле предлагают минские магазины на праздники, сообщается в репортаже «Белсата».

«На самом деле количество покупателей возросло, и очень приятен тот интерес, с которым люди приходят за подарками с национальным колоритом, – рассказывает Ангелина Солдатенкова из магазина «Мой модны кут». – И это не только иностранцы, которые приезжают на каникулы. Что самое приятное, наши белорусы приходят».

В «Модном куце», который расположен в торговом центре «Московско-Венский», хиты продаж – календари, шапки и шарфики с орнаментом, манетницы, детские игрушки. А многие и елочку украсили в национальном стиле, говорят сами покупатели:

«Покупали мы белорусские сапожки рождественские и петушков к Новому году, сейчас покупаю этих миленьких ангелочков и кружки».

Магазин, который называется «Дарэчы», работает уже год в торговом центре «Силуэт». Открыли его отец и сын. Недостатка в посетителях нет, а перед Новым годом вообще была толпа. К праздникам хозяева предложили скидки, говорит Владимир Макей из магазина «Дарэчы»:

«Скидки на футболки с «Погоней», на так называемые вышимайки с нашим принтом, и эти скидки будут целый январь».

Также есть футболки с цитатами Бородулина и Купалы. А в качестве рождественских подарков Владимир предлагает Библию по-белорусски или рюкзаки с древним гербом.

«Погоня рядом» даже в бане. Любителю легкого пара можно подарить такое патриотическое мыло и шапку, которая сделает его воином».

Это очень популярный подарок. Владимиру надоело наблюдать в бане красные звезды и надписи типа «Парюсь по-царски», и он предложил белорусские – чтобы сразу было видно, что человек любит свою страну.