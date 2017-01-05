Фотофакт: В Лондоне лошадь попыталась сесть в автобус 4 5.01.2017, 14:59

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Фото: bbc.com, SIMON CROWCROFT

Животное не на шутку изумило проходившего мимо гостя британской столицы.

Мэр главного города острова Джерси Саймон Кроуфорд рассказал районной газете Islington Gazette, как, гуляя по Лондону в минувший вторник, он несколько заблудился и оказался на Аппер-стрит в районе Излингтон на севере Лондона, как вдруг увидел «весьма странную сцену», а именно: лошадь пыталась зайти в автобус, пишет tut.by.

Horse entering bus in Islington this morning @TfL pic.twitter.com/f84WkelOh9 — Simon Crowcroft (@SimonCrowcroft) January 3, 2017

К счастью, при нем оказался мобильный телефон, и Кроуфорд смог не только стать очевидцем столь необычной сцены, но и запечатлеть ее для широкой общественности.

Как выяснилось, офицер конной полиции Дэн Смит просто-напросто оказывал помощь мужчине в обычном рейсовом автобусе, которому внезапно стало плохо, а его конь Инвиктор решил не отставать.

Как выразился представитель столичной полиции, Инвиктор продемонстрировал, что он — надежный член команды.

Конная полиция ежедневно патрулирует улицы Лондона и отвечает на вызовы, как любое другое полицейское подразделение.

Представитель лондонской «скорой помощи» добавил: «Нам поступил вызов, что человеку стало плохо на Аппер-стрит. Мы оказали помощь человеку на месте, в больницу никого доставлять не пришлось».