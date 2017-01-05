В Беларуси снижаются ставки по валютным вкладам 2 5.01.2017, 15:12

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Это связано с очередными нововведениями Нацбанка.

Вчера Нацбанк объявил о том, что с 18 января ставка рефинансирования снизится на один процентный пункт – с 18% до 17%. Это означает, что ставки по кредитам и депозитам, в первую очередь рублевым, тоже станут меньше, пишет kp.by.

Однако ставки по валютным вкладам тоже пойдут вниз. Это связано с еще одним новшеством Нацбанка — изменением размеров взносов в фонд обязательных резервов, которые делают все банки с полученных вкладов. Сейчас в фонд нужно перечислять 7,5% от суммы вне зависимости от валюты вклада. Однако с 1 февраля для рублевых депозитов размер отчислений уменьшится до 4%, а для валютных, наоборот, увеличится до 11%. Грубо говоря, рублевые вклады станут для банков выгоднее валютных.

— В этой ситуации у банков есть несколько вариантов поведения. Одни могут ничего не менять в процентной политике и пойти на уменьшение своей маржи (то есть начать зарабатывать меньше). Кто-то может ограничить привлечение валютных депозитов клиентов и обратиться за ресурсной поддержкой к материнским банкам, если у них есть такая возможность, - объясняет топ-менеджер одного из банков. – Еще один вариант – увеличить ставки по валютным кредитам для предприятий, чтобы покрыть дополнительные расходы на фонд обязательных резервов за счет процентов. Но сейчас банки активно конкурируют за надежных заемщиков, поэтому такие шаги все же маловероятны. Скорее всего, большинство снизят ставки по валютным вкладам. Снижение будет порядка 0,5% годовых — этого хватит, чтобы покрыть расходы на увеличившиеся отчисления в фонд обязательных резервов.