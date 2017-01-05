Белорусский пассажирский автобус столкнулся с фурой в Польше 5.01.2017, 15:18

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Автобус попал в аварию 4 января недалеко от границы с Чехией.

Белорусский пассажирский автобус попал в аварию в Польше, сообщает корреспондент БелТА.

Рейс по маршруту Прага — Минск осуществлял белорусский перевозчик. Автобус столкнулся с фурой 4 января недалеко от границы с Чехией. Повреждена передняя часть автобуса. Сведений о пострадавших нет, автобус эвакуировали польские дорожные службы.

Как пояснили в компании-перевозчике, на данный момент все пассажиры находятся по дороге в Гродно.